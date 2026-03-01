Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「大千氣象」火氣充裕

晨操動態
更新時間：19:30 2026-03-01 HKT
發佈時間：19:30 2026-03-01 HKT

大多參戰馬今朝都到內圈出試，精彩鏡頭一個接一個。

「大千氣象」黃智弘踱兩圈，擔高頭走好神氣，步順力雄火氣充裕，毛色油潤悅目，確認去番最佳時候。「堅多福」助手踱兩圈，重口馬試得甚輕鬆，落腳輕巧富彈力，外觀靚肌肉結實，蓄勢待發。

「怡昌精神」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，身靚有線條美，毛色油潤唔淡色，持續操得近況理想。「閃電星福」助手踱一圈，愈見收斂神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身收得更靚更實淨，有好感。

魅力知耀運步如輪

「魅力知耀」力度充足暗火湧現，比起上仗更弗。
「魅力知耀」力度充足暗火湧現，比起上仗更弗。

「飛馬座」助手踱一圈，沿途捉到實心火湧現，谷起雞公頸神態生猛，馬身更壯更靚，保持上佳進度。「魅力知耀」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，比起上仗更弗。

「東方魅影」助手踱一圈，多跑無瘦馬身仍壯，神態活潑火氣好，走勢硬朗有力，體力充沛勇況依然。「川河動駒」副練踱一圈，毛色悅目，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度充沛，狀態弗到漏油。

「運來伍寶」助手踱一圈，大步輕鬆完成，步順爽勁神態暢旺，火氣不弱又夠墜手，近況出色。「競駿良駒」助手踱一圈，小心按實順走，外觀靚身色俱吸引，過步輕爽力度亦夠，更勝贏馬時候。

謝鋒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱最高領袖哈梅內伊喪生 以軍：不到1分鐘內被炸死︱不斷更新
即時國際
13分鐘前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
4小時前
天氣｜提防「倒春寒」 冷鋒挾驟雨雷暴明晚殺到 元宵急降8度
00:39
天氣｜提防「倒春寒」 冷鋒挾驟雨雷暴明晚殺到 元宵急降8度
社會
6小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
2026-02-28 06:00 HKT
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
11小時前
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
太子容記小菜王飲茶優惠！全日大中小點一律$18.8 蝦餃皇/叉燒包/豉汁鳳爪
太子容記小菜王飲茶優惠！全日大中小點一律$18.8 蝦餃皇/叉燒包/豉汁鳳爪
飲食
9小時前
「借錢黨」拖兩女殺入青衣屋邨 周街向長者攞$100買蕃茄 網民怒爆詳細行蹤警世｜Juicy叮
「借錢黨」拖兩女殺入青衣屋邨 周街向長者攞$100買蕃茄 網民怒爆詳細行蹤警世｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
中東戰火延燒，有滯留杜拜的中國公民表示正囤購物資避難。
01:26
伊朗局勢︱杜拜機場遇襲航廈煙霧瀰漫 中國公民囤物資避難 阿聯酋航空全線停航︱有片
即時國際
7小時前
富商劉鑾雄與女兒劉秀盈罕見同框 現身鬧市成焦點父女情不變 大劉保鑣「毛巾陣」再現
富商劉鑾雄與女兒劉秀盈罕見同框 現身鬧市成焦點父女情不變 大劉保鑣「毛巾陣」再現
影視圈
4小時前