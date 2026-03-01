內圈捕影│「大千氣象」火氣充裕

大多參戰馬今朝都到內圈出試，精彩鏡頭一個接一個。

「大千氣象」黃智弘踱兩圈，擔高頭走好神氣，步順力雄火氣充裕，毛色油潤悅目，確認去番最佳時候。「堅多福」助手踱兩圈，重口馬試得甚輕鬆，落腳輕巧富彈力，外觀靚肌肉結實，蓄勢待發。

「怡昌精神」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，身靚有線條美，毛色油潤唔淡色，持續操得近況理想。「閃電星福」助手踱一圈，愈見收斂神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身收得更靚更實淨，有好感。

魅力知耀運步如輪

「魅力知耀」力度充足暗火湧現，比起上仗更弗。

「飛馬座」助手踱一圈，沿途捉到實心火湧現，谷起雞公頸神態生猛，馬身更壯更靚，保持上佳進度。「魅力知耀」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，比起上仗更弗。

「東方魅影」助手踱一圈，多跑無瘦馬身仍壯，神態活潑火氣好，走勢硬朗有力，體力充沛勇況依然。「川河動駒」副練踱一圈，毛色悅目，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度充沛，狀態弗到漏油。

「運來伍寶」助手踱一圈，大步輕鬆完成，步順爽勁神態暢旺，火氣不弱又夠墜手，近況出色。「競駿良駒」助手踱一圈，小心按實順走，外觀靚身色俱吸引，過步輕爽力度亦夠，更勝贏馬時候。

謝鋒