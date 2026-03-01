晨光追擊│「踏雪尋梅」上佳水準

雖然是周日晨課，但今朝出跳馬不少，大多周三參戰馬都做試跑，現將操練過程報導如下。

「傳承效應」戴眼罩由助手跳兩段，慣例頭岳岳，然而神態活躍現朝氣，出腳比前輕，有進展。「乘數表」戴頭罩由助手跳一段，慢試無問題，唔急唔搶口，神采奕奕落腳爽，踏上正軌。

「踏雪尋梅」戴眼罩由助手跳兩段，力度未減半分，馬身夠壯夠實淨，神態軒昂上佳水準。「千杯」戴頭罩由鍾易禮跳兩段，含枚俯首，落腳穩力貫注，毛色比前靚得多，正值勇境。

歷險大將弗到漏油

「東來欣賞」助手跳兩段，走勢硬淨勁度未減，四蹄盡展彈力十足，弗到不得了。「歷險大將」戴頭罩由助手跳兩段，步幅開得好闊又夠急勁，試來精神爽利，馬身省鏡弗到漏油。

「加州活力」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，扣住而馳心火湧現，步挺力勁身又夠壯，觀感不遜贏馬時。「銳一」戴頭罩由助手跳一段，慢試近乎踱步，全程搶走，好似扯大纜火氣十足，神態活潑。

「將義」戴頭罩由助手跳兩段，愈見收斂淡定，按住走姿態輕鬆，身壯唔瘦雙目有神。「唯美主義」戴頭罩由助手跳兩段，一貫賣力搶走，皮光肉滑外觀對辦，但火氣可再好。

「跑得好快」助手拍伴跳馬跳一段，比前專注且未有急口，展步順暢開揚，身札實毛色油潤。「本領非凡」戴頭罩由助手跳兩段，精神飽滿仍具朝氣，毛色現光澤，身喼得靚，勇態無低落。

「爆笑」助手跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，身靚色潤觀感極佳。「八駿笑昇」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，肯走唔懶散，而且夠輕身，精神飽滿，贏開特別醒神。

兆文