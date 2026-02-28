Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│「紅愛舍」「星幻」變招破敵

更新時間：15:45 2026-02-28 HKT
韋達自從元旦日贏馬之後，已經足足兩個月再無進帳，期間更多有不少馬匹轉倉及退役，兵力減至得番五十七駒，練者決意一洗頹風，當然不斷諗計變陣，好似今朝有兩匹參戰馬操練特別，此乃「紅愛舍」同「星幻」，不似平日韋廄戰駒到內圈出試，而是改到大圈輕舒步頭。

同益善阿游落手拖馬

「同益善」今朝加課後游達榮跟到實，甚至一度落手拖馬極之肉緊。
「同益善」季內四戰獲三殿及一次第五名，長途馬加埋馬房今季都係超慢熱，所以一再交出接近走勢已算不俗，隔兩星期再跑顯然狀態已跑起，睇埋今朝此馬加課後游達榮跟到實，甚至一度落手拖馬極之肉緊，是時候捧場了！

大千赤風騎練傾大計

今朝霍宏聲與廖康銘一度出雙入對好好傾，似是商討「大千赤風」出擊大計。
「大千赤風」到港後一直由霍宏聲主操，四課大閘均由騎者主理，其中有兩課取勝，一課是泥地，另一課是最近試跑馬地千二草閘，試完谷閘卻揀田草千二作首仗，擺明自視甚高，另一方面配合馬房攻勢，更吸引今朝騎練一度出雙入對好好傾，似是商討此駒出擊大計。

會當凌阿巫跟出跟入

「會當凌」今朝出試巫偉傑跟出跟入。
周俊樂今季成績極佳，已取得二十五場頭馬，排騎師榜第四位，亦係眾華人騎師之首，而踏入二月後樂仔更豪取九W，同艾兆禮並列第一，當中勝出率更高達二十個巴仙領先群雄，今次樂仔惡馬眾多又可增添進帳，尤其「會當凌」今朝出試見巫偉傑跟出跟入，倍要留神。

