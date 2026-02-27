Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「鋼鐵安防」開氣上力

晨操動態
由於大多周日戰駒都做最後試跑，故昨朝到內圈出試馬不太多。

「小鳥天堂」助手踱兩圈，馬身壯到不得了，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿霸氣，鋒芒畢露。
「會當凌」助手踱兩圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤好悅目，馬身粗壯依然好靚，持續態勇。
「星月飛雲」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快又有彈力，毛色潤澤馬身實淨，狀態去番最佳時候。
「鋼鐵安防」助手踱一圈，唔急唔搶氣定神閒，馬身好實淨，暗火展現雙目有神，開氣上力進度出色。
「奔放」助手踱兩圈，豎起雙耳目光銳利，走勢硬朗步挺開揚，喼到身壯毛色仍靚，勇態保持無疲態。
「果然僥倖」助手踱兩圈，輕鬆完成步順爽勁，馬身好壯毛色又靚，火力保持旺盛，近況出色省爆鏡。

「馬上盈」(圖) 助手踱兩圈，神色好過之前，火氣亦然墜手起勁，馬身結實毛色唔淡，觀感勝前大有進展。
「紅衣醒目」副練踱一圈，神態極之活潑，試來活力充沛，外觀極佳毛色烏卒卒，長期呈勇狀態出色。
「同益善」助手踱兩圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不俗，神采奕奕饒具朝氣。
「鼓浪友好」助手踱一圈，神情專注目光如炬，馬身收靚且全身肌肉，神色活躍火氣旺盛，愈贏愈神氣。

謝鋒

