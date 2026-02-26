內圈捕影│「一生好彩」長在勇境

大多參戰馬昨朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「一生好彩」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快充滿彈力，馬身保持壯健，長在勇境朝氣旺盛。「健康愉快」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若雙耳烱烱，身靚力充足毛色油潤，老馬雄風猶在。

「俏眼光」助手踱一圈，充滿了氣勢，目光炯炯有神，全程岳高頭走，走勢爽神態昂揚，持續態勇。「穿甲戰鷹」助手踱一圈，多跑無瘦馬身仍壯，神態活潑火氣未減，毛色悅目好睇，體力充沛勇況依然。

龍傲綾羅愈見收斂

「龍傲綾羅」跑姿順暢落腳輕巧，漸入佳境。

「話你知」助手踱兩圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，有進無退精力旺盛。「龍傲綾羅」助手踱一圈，愈見收斂汗濕唔多，跑姿順暢落腳輕巧，馬身亦收得好壯，漸入佳境。

「金多囍」助手踱一圈，步伐穩健力度充沛，馬身依舊咁靚，毛色油潤有光澤，上佳水準未見低落。「騰達勇士」黃智弘踱兩圈，愈見放鬆情緒改善，步履輕盈又夠爽勁，馬身收實無肥態，進度理想。

「小飛俠」助手踱一圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤好悅目，馬身實淨現線條美，觀感不遜贏馬時。「加州勇勝」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快力度又夠，外觀好睇身壯色潤，正值爭勝水準。

謝鋒