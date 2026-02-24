沙田早晨│「太行美景」成哥跟出入

方嘉柏與廖康銘於練馬師龍虎榜你追我趕，但其實希斯及沈集成仍然在爭標範圍，明期谷戰沈廄陣容不弱，表表者有「太行美景」，上仗休息七個月季內初出，途中連番意外之下都後追入Q，今仗出爭千二更合適放心追捧，可況今朝操練前後都見沈集成跟出跟入。

仁心星方仔欄邊睇實

今朝「仁心星」出試時方嘉柏全程在欄邊睇到實。

對上三期均上演沙田日賽，方嘉柏交出三W，現以三十六W領導群雄，而四月份其好拍檔莫雷拉將擔任主帥，小方擺明態度誓全力爭冠，今次谷夜則重用徒弟黃智弘出擊，正如匆匆出戰「仁心星」來勢洶洶，今朝不只到大圈踱步，出試時方仔更全程在欄邊睇到實。

決一劍阿廖樂仔傾大計

「決一劍」今朝試閘前的空檔，廖康銘特意搵周俊樂密斟。

蛇年最後兩次谷草夜賽，周俊樂一次起孖及一次中三元，成績犀利，今次馬年首次谷草夜賽，周俊樂全晚七匹坐騎不乏機會分子，其中「決一劍」更要特別留意，事關今朝試閘前的空檔，廖康銘特意搵樂仔密斟，而騎練今次合作只係呢匹馬，擺明話題全落在此駒身上。

極速滿貫阿民做好戲

今朝黎昭昇同奧爾民一度出雙入對。

黎昭昇最近憑「快活英雄」及「冷娃」連贏兩期，手風轉順，踏入馬年後全勝，不過「冷娃」飛起奧爾民，引起唔少討論，幸好騎者並無介懷，今次將策騎黎廄「極速滿貫」出戰，最有睇頭今朝阿民更同阿黎一度出雙入對，肉緊程度完全唔似一匹冷門馬，必要重視。