沙田早晨│「富裕君子」指定弘仔操

晨操動態
更新時間：15:45 2026-02-21 HKT
發佈時間：15:45 2026-02-21 HKT

黃智弘停賽一日錯過馬年賀歲賽事，旋即於明日刑滿復出，首要任務衝擊餘下一W，及早埋齋升格大師傅，今戰卜定六匹坐騎，恩師方嘉柏擺明力撐，延續送歲賽起孖旺勢，其中「富裕君子」最要留神，因為今朝指定黃智弘親身加課，而且操後方仔走去機坪等馬返來。

士登阿巫肉緊跟出入

「士登」今朝出操前後,巫偉傑都跟實此馬好緊張。
「士登」今朝出操前後，巫偉傑都跟實此馬好緊張。

「佳登」最近大炒對手，打開在港勝門，此駒馬主為晴朗的心團體，而兩位團體經理人費志恩、王靜嫻名下的巫廄「士登」與沈廄「凌登」，明日一併登場，一定會拍住出擊，值得關注，尤其「士登」更要留意，因為今朝不論出操前後，巫偉傑都跟實此馬好緊張。

愛馬心米高安仔好傾

今朝鄭俊偉同田泰安一度出雙入對,似是商討「愛馬心」出擊大計。
今朝鄭俊偉同田泰安一度出雙入對，似是商討「愛馬心」出擊大計。

「愛馬心」外地一戰一勝，仲要大勝對手四個馬位，而抵港後試三課大閘都有追勢，最近一次從化泥閘只負一百分的「氣勢」兩乘，擺明非善類，今戰能否有一鳴驚人演出不得而知，不過今朝鄭俊偉同田泰安一度出雙入對，似是商討出擊大計，出擊心意絕對盡顯一二。

幸運風彩阿游急接馬

「幸運風彩」今朝出試後游達榮急趕去機坪隧道口接馬。
「幸運風彩」今朝出試後游達榮急趕去機坪隧道口接馬。

「幸運風彩」近兩仗已愈跑愈有威脅，前仗千二米殺入三甲只負於「開心指數」，上仗初次出爭千四米，排十四檔留到尾列之下，居然可以追回第四名，試準長力後捲土重來，今仗大有條件成功打開勝門，當然今朝出試後游達榮急趕去機坪隧道口接馬，也是矚目動靜。

