內圈捕影│「中環精英」步挺開揚

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「中環精英」助手踱一圈，步挺開揚又有彈力，身壯健毛色有光澤，火氣亦唔錯，神態回旺重新振作。「千杯不醉」助手踱一圈，小心按實順走，步輕爽力度亦夠，身壯毛色鮮明潤澤，上佳水準予人好感。

「特別美麗」助手踱一圈，贏完份外醒神，全程岳高頭走好神氣，馬身更壯力度再增強，有進無退。「醒目高球」助手踱一圈，慣性豎尾但唔心急，走勢硬朗步挺開揚，馬身粗壯唔重身，保持上佳進度。

「久久為軍」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若雙耳烱烱，身靚實淨力度充足，狀態一直出色。「大回報」助手踱一圈，愈見收斂汗濕唔多，跑姿順暢落腳輕巧，外觀討好身壯色潤，進步漸入佳境。

冷娃神生步爽

「冷娃」雙耳烔烔目光銳利，愈贏愈醒好吸引。

「金鑽貴人」副練踱一圈，輕鬆完成步順爽勁，神態暢旺力度充裕，馬身保持飽滿，毛色悅目鳥卒卒。「冷娃」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，馬身札實毛色又靚，愈贏愈醒好吸引。

「昭易搵」助手踱兩圈，全程試來精神爽利，步順輕快彈力十足，身靚皮光玉滑，有進無退佳態洋溢。「幸運風彩」助手踱一圈，走勢順暢力度唔錯，馬身收實呈現線條美，毛色愈見潤澤，進度一日千里。

謝鋒