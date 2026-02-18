沙田早晨│「怡昌奇兵」阿福省招牌

桂福特今季開倉成績有目共睹，尤其處理轉倉馬方面非常進取，今次「怡昌奇兵」能否省招牌不得而知，不過落到五班佔有優勢可肯定，最重要近仗轉往泥地發展未能突破，轉倉後跑番草地並改動配備，此外今朝操練後練者去到馬房大閘口睇馬，出擊心意亦盡顯一二。

成哥機坪等華麗再勝

「華麗再勝」今朝出試後，沈集成走去隧道口等馬。

「華麗再勝」短途起家，歷來六捷全在千二米獲得，或許性能上有些轉變，跑長一點可能更合，上仗貿然轉爭泥地一哩，結果在周俊樂胯下跑入連贏，更重要今次九匹對手，原來未有一匹今季贏過田草千六，加上今朝此馬出試後，沈集成走去隧道口等馬，絕對值得看好。

帥帥友福米高決心大

「帥帥友福」今朝加課期間鄭俊偉跟出跟入。

「友福」系今次大晒冷，一眾練馬師決意贏馬為馬主賀壽，其中「帥帥友福」最要留意，前仗爭同程入位，末段造廿二秒一，而季初此程上名末段締廿二秒二，後勁實在非同小可，今戰同場快馬甚多形勢極之有利，至於今朝加課期間鄭俊偉跟出跟入，鏡頭亦矚目不已。

綠野飛馳老蔡錫到燶

今朝「綠野飛馳」到內圈踱步，蔡約翰罕見到公眾席督操。

「綠野飛馳」至今六戰全跑田草千四累積兩冠四亞，然而血統顯示牠的長力止於千六米，即使牠早已報跑打吡，不過千八米香港經典盃則榜上無名，看來幕後已決定留守中短途發展，今仗再戰首本戲戰意鮮明，更特別今朝只到內圈踱步，蔡約翰也罕見到公眾席督操。