沙田早晨│「喜蓮勁感」阿游衝隧道

晨操動態
更新時間：00:01 2026-02-17 HKT
發佈時間：00:01 2026-02-17 HKT

「喜蓮勁感」在港一出即勝，上場增程表現卻不似預期，今戰拿拿臨回師勝途，冀可收復前失。昨朝此駒在大圈快跳，游達榮當時極之緊張，走上烽火台二樓睇完操後，立即衝落隧道底接馬，繼而護送人馬上斜路，期間練者猛向鞍上人追問操後感，搏殺意欲十分高漲。

米高拍住一對草地馬

「好評如潮」同「知恩圖報」呢對鄭廄馬，昨朝前後腳到草地出跳，鄭俊偉展露搏殺動靜，當時不止特登走到草地現場睇馬，仲用手機影低整個操練過程，課後仲走到俗稱木人巷的回程通道附近恭候，再連隨向兩位鞍上人逐一追問馬匹表現，以上舉動過往一向甚少出現。

