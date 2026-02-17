內圈捕影│「長峰小子」神生步爽

由於大多周四戰駒都做最後試跑，故昨朝到內圈出試不太多。

「喆喆友福」助手踱兩圈，輕描淡寫完成，步履輕盈又爽勁，大半程岳高頭走，充滿朝氣轉倉見好。

「禾道豐」助手踱兩圈，步姿爽朗彈力亦足，馬身收壯唔肥，毛色油潤好悅目，進度不俗饒惹好感。

「長峰小子」助手踱兩圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，外觀亦省鏡，狀態比起贏馬一仗更吸引。

「馬鳳凰」助手踱兩圈，快慢由人試得乖巧，走勢硬朗步挺開揚，馬身結實神態對辦，已具備爭勝水準。

「綫路英雄」輕鬆完成步順爽勁，馬身更壯毛色潤澤，火力持續增強，進度相當理想。

「精英雄心」助手踱兩圈，墜手神態活潑，試來活力充沛，灰馬身好壯好實淨，單講狀態極之出色。

「開心指數」助手踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯展現線條，毛色好睇鳥卒卒，勝後更進鋒芒畢露。

「盈好威楓」助手踱兩圈，神情專注目光如炬，馬身好靚且全身肌肉，神態活躍火氣旺盛，近況弗到不得了。

「勇闖高峰」楊明綸踱兩圈，步挺開揚貫注力足，姿態從容，馬身夠壯毛色油潤，予人極佳觀感。

「閃光燈」助手踱兩圈，步伐穩健力度充沛，神態暢旺落腳爽，火氣亦好過之前，確認回勇朝氣勃勃。

