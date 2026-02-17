Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「長峰小子」神生步爽

晨操動態
更新時間：00:02 2026-02-17 HKT
發佈時間：00:02 2026-02-17 HKT

由於大多周四戰駒都做最後試跑，故昨朝到內圈出試不太多。

「喆喆友福」助手踱兩圈，輕描淡寫完成，步履輕盈又爽勁，大半程岳高頭走，充滿朝氣轉倉見好。

「禾道豐」助手踱兩圈，步姿爽朗彈力亦足，馬身收壯唔肥，毛色油潤好悅目，進度不俗饒惹好感。

「長峰小子」助手踱兩圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，外觀亦省鏡，狀態比起贏馬一仗更吸引。

「馬鳳凰」助手踱兩圈，快慢由人試得乖巧，走勢硬朗步挺開揚，馬身結實神態對辦，已具備爭勝水準。

「綫路英雄」輕鬆完成步順爽勁，馬身更壯毛色潤澤，火力持續增強，進度相當理想。
「綫路英雄」輕鬆完成步順爽勁，馬身更壯毛色潤澤，火力持續增強，進度相當理想。

「綫路英雄」助手踱兩圈，輕鬆完成步順爽勁，馬身更壯毛色潤澤，火力持續增強，進度相當理想。

「精英雄心」助手踱兩圈，墜手神態活潑，試來活力充沛，灰馬身好壯好實淨，單講狀態極之出色。

「開心指數」助手踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯展現線條，毛色好睇鳥卒卒，勝後更進鋒芒畢露。

「盈好威楓」助手踱兩圈，神情專注目光如炬，馬身好靚且全身肌肉，神態活躍火氣旺盛，近況弗到不得了。

「勇闖高峰」楊明綸踱兩圈，步挺開揚貫注力足，姿態從容，馬身夠壯毛色油潤，予人極佳觀感。

「閃光燈」助手踱兩圈，步伐穩健力度充沛，神態暢旺落腳爽，火氣亦好過之前，確認回勇朝氣勃勃。

謝鋒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
年初一飲茶必看！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
年初一飲茶必睇！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
飲食
7小時前
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
影視圈
16小時前
戴祖儀驚爆被TVB演員追求滋擾 怒揭對方恐怖行徑嚇爆膽  數嫌疑人3大特徵
戴祖儀驚爆被TVB演員追求滋擾 怒揭對方恐怖行徑嚇爆膽  數嫌疑人3大特徵
影視圈
8小時前
電子拜年必備！10大馬年新春WhatsApp Sticker安全、免費下載 迪士尼/Sanrio/chiikawa
電子拜年必備！10大馬年新春WhatsApp Sticker安全、免費下載 迪士尼/Sanrio/chiikawa
生活百科
9小時前
郭羨妮遭指控「片場隨處大便」 首爆20年鬱結曾患嚴重抑鬱症 老公朱少杰竟演過《尋秦記》
郭羨妮遭指控「片場隨處大便」 首爆20年鬱結曾患嚴重抑鬱症 老公朱少杰竟演過《尋秦記》
影視圈
9小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
14小時前
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
社會
2026-02-15 21:34 HKT
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
影視圈
5小時前