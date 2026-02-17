Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追擊│「心雄雄」愈贏愈省鏡

晨操動態
更新時間：00:01 2026-02-17 HKT
發佈時間：00:01 2026-02-17 HKT

今日年初一無晨操，故大多周四參戰馬於昨朝試跑，勇馬比比皆是，現將操練摘錄如下。

「豐辰」戴頭罩由助手跳兩段，精神飽滿極具朝氣，馬身實淨落腳輕快，依然在勇境。

「威武年代」戴頭罩由助手跳兩段，神情專注步伐穩健，力度未減半分，持續態勇無疲態。

「巴閉哥」戴頭罩由助手跳兩段，用暗力拉實，老馬有火好現象，而且外觀靚身壯色潤。

「喜慶寶」戴眼罩由助手跳兩段，神態專注火力俱備，馬身脹卜卜，比前更進一步。

「價值傳承」戴眼罩由助手跳兩段，毛色悅目透光澤，身壯肌肉展現，步爽充滿彈力。

「火焰閃爍」戴頭罩由助手跳一段，含枚俯首，落腳穩力貫注，神態活躍一直見好。

「太陽勇士」戴頭罩由助手跳一段，急口搶走指定動作，火力保持有餘，長見勇銳。

「喜尊龍」副練跳一段，步幅開得好闊又夠輕巧，精神爽利，雙目炯炯有神。

「友瑩仁」近來情緒集中唔急唔搶，四蹄盡展彈力十足，弗到不得了。

「友瑩仁」戴眼罩頭罩由艾兆禮跳兩段，情緒集中唔急唔搶，四蹄盡展彈力十足，弗到不得了。

「傑出雷霆」戴頭罩由助手跳兩段，規矩得多，無再岳頭岳腦，充滿朝氣進度出色。

「心雄雄」戴頭罩由楊明綸跳一段，姿態好輕鬆，細粒仔馬身結實毛色靚，愈贏愈省鏡。

「遨遊首領」戴頭罩由助手跳兩段，走勢順暢氣宇軒昂，台型靚仔馬身收靚，早有好感。

「奔放」助地跳兩段，有火有力表現威風凜凜，馬身喼得靚，勇態保持有餘。

「開心五月」戴頭罩由助手跳兩段，健步如飛走勢爽勁，馬身壯且肌肉起展，正值勇境。

「做好自己」戴頭罩由助手跳兩段，馬身實淨毛色潤澤，步穩力度唔錯，佳態保持。

「八仟財陞」戴頭罩由助手跳兩段，神色無咁淡，更重要唔再懶散，態勇表現。

兆文

