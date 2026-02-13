內圈捕影│「暴風一族」神色活躍

大多參戰馬今朝到內圈出試，有甚多勇馬出現，現將操練報導如下。

「暴風一族」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，馬身收得壯，神色活躍情緒穩定，上火上力大有進展。「活力拍檔」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，馬身粗壯充滿線條美，有進無退。

「赤海」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身肌肉，毛色烏卒卒極之悅目，朝氣勃勃蓄勢待發。「大千雄心」助手踱兩圈，步伐穩健力度足夠，毛色悅目生光，目光炯炯有神，身壯實淨持續態勇。

「不同世界」助手踱一圈，神態甚輕鬆，落腳輕巧富彈力，肌肉結實又夠薄皮，仍在勇境體力充沛。「風繼續吹」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快力度充裕，尚要墜手火氣極佳，老馬保養得宜。

「精算激流」助手踱一圈，馬身壯健脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊步爽朗，最重要久沉馬有番啖火。「君達得」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身實淨毛色油潤，體弱分子勇況保持。

偵探傳奇步伐有力

「偵探傳奇」快慢由人試得乖巧，保持上佳進度。

「川河耀駒」助手踱一圈，比前收斂得多，試來神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身收壯進度唔錯。

謝鋒