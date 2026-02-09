內圈捕影│「電源之駒」神色活躍
更新時間：15:30 2026-02-09 HKT
發佈時間：15:30 2026-02-09 HKT
大多參戰馬今朝到內圈出試，有甚多勇馬出現，現將操練報導如下。
「太子」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，毛色油潤悅目，持續進步勇況已備。「電源之駒」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，馬身好壯全身肌肉，神色活躍充滿朝氣。
「英駿飛駒」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身札實神態活潑，態勇未見走樣。「凝聚美麗」助手踱一圈，步密密輕鬆完成，步順爽勁神色暢旺，暗火展現身又靚，近況極之出色。
瑞祺威楓運步如輪
「多多好馬」助手踱一圈，愈來愈放鬆，神態專注目光集中，細馬身實淨唔瘦，落腳輕巧力度貫注。「瑞祺威楓」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，正值最佳水準。
「喵喵怪」助手踱一圈，神態活潑，試來活力充沛，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力未減，依然勇銳。「東方魅影」助手踱一圈，全程躍躍欲試，火氣旺盛神態生猛，馬身極壯又薄皮，近況銳利充滿好感。
「桃花多」助手踱兩圈，輕鬆完成步順爽勁，神態暢旺火力不弱，馬身飽滿無瘦，近期操得神態軒昂。「謙謙君子」助手踱一圈，步姿爽朗彈力十足，毛色充滿光澤，神色甚佳展現暗火，佳態保持有餘。
謝鋒
