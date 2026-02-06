沙田早晨│「嘉嘉友福」布文有睇頭

昨朝沙田有試閘，多位騎師也早了到場操馬，其中一位是布文，特別提到這位澳洲好手，一來換了一頂藍白色帽；二來操馬數目不少，其中最吸引是耙地前出試的「嘉嘉友福」，課後沈集成趕去接馬，並且向布文追問，更特別當時未有理會同時段出跳的「熾烈神駒」。

「安遇」阿福跟埋入馬房

「安遇」田谷同樣有把握，幕後安排出爭周日田草三級賽，備戰方面亦一絲不苟，由從化回港之後，每一課快跳都由田泰安主持，也是昨朝安仔的首匹出試馬，同時課前課後桂福特都跟到實，包括課後跟埋此駒返入馬房。

艾道拿今季成績大跌，騎者有甚麼諗法不得而知，不過對今戰「增旺」(圖) 高度重視是肯定之事。

「增旺」阿拿賀賢傾大計

艾道拿今季成績大跌，騎者有甚麼諗法不得而知，不過對今戰「增旺」高度重視是肯定之事。晨課三番四次親自主課，昨朝試跑唔例外，雖然馬匹一貫搶走，阿拿試來有少少狼狽，不過課後落馬仍展現笑容，對馬匹進度好滿意，之後仲走上烽火台二樓搵賀賢傾大計。

「閃耀天河」樂仔找威哥

周俊樂今季成績極佳，剛戰再添進帳，頭馬數字已去到十九場，並進佔騎師師榜第七位。樂仔成績好除了騎功進步，另一原因是夠勤力，正如昨朝五點四十五分便現身操馬，當時為「閃耀天河」更是焦點，除了交出極佳走勢，仲要之後樂仔到烽火台搵呂健威傾談。