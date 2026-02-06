Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│「嘉嘉友福」布文有睇頭

晨操動態
更新時間：00:36 2026-02-06 HKT
發佈時間：00:36 2026-02-06 HKT

昨朝沙田有試閘，多位騎師也早了到場操馬，其中一位是布文，特別提到這位澳洲好手，一來換了一頂藍白色帽；二來操馬數目不少，其中最吸引是耙地前出試的「嘉嘉友福」，課後沈集成趕去接馬，並且向布文追問，更特別當時未有理會同時段出跳的「熾烈神駒」。

「安遇」阿福跟埋入馬房

「安遇」田谷同樣有把握，幕後安排出爭周日田草三級賽，備戰方面亦一絲不苟，由從化回港之後，每一課快跳都由田泰安主持，也是昨朝安仔的首匹出試馬，同時課前課後桂福特都跟到實，包括課後跟埋此駒返入馬房。

艾道拿今季成績大跌，騎者有甚麼諗法不得而知，不過對今戰「增旺」(圖) 高度重視是肯定之事。
艾道拿今季成績大跌，騎者有甚麼諗法不得而知，不過對今戰「增旺」(圖) 高度重視是肯定之事。

「增旺」阿拿賀賢傾大計

艾道拿今季成績大跌，騎者有甚麼諗法不得而知，不過對今戰「增旺」高度重視是肯定之事。晨課三番四次親自主課，昨朝試跑唔例外，雖然馬匹一貫搶走，阿拿試來有少少狼狽，不過課後落馬仍展現笑容，對馬匹進度好滿意，之後仲走上烽火台二樓搵賀賢傾大計。

「閃耀天河」樂仔找威哥

周俊樂今季成績極佳，剛戰再添進帳，頭馬數字已去到十九場，並進佔騎師師榜第七位。樂仔成績好除了騎功進步，另一原因是夠勤力，正如昨朝五點四十五分便現身操馬，當時為「閃耀天河」更是焦點，除了交出極佳走勢，仲要之後樂仔到烽火台搵呂健威傾談。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
影視圈
9小時前
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
02:47
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
社會
9小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
17小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
立陶宛總理指容許設立「台灣代表處」犯巨大錯誤。美聯社
立陶宛容台灣設「代表處」 總理：犯巨大錯誤
即時國際
13小時前
69歲前港姐子宮肌瘤倍增恐癌變北上做手術 談內地五星級手術體驗勝香港：好有愛
69歲前港姐子宮肌瘤倍增恐癌變北上做手術 談內地五星級手術體驗勝香港：好有愛
影視圈
6小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
02:34
龍蝦灣謀殺案｜62歲案件主謀隱姓埋名 匿藏曼谷多年 去年12月被發現行蹤
突發
7小時前
35歲「翻版陳法拉」恐怖毀容照曝光  面骨折斷牙骹移位下巴裂開  傷勢駭人疑遭家暴？
35歲「翻版陳法拉」恐怖毀容照曝光  面骨折斷牙骹移位下巴裂開  傷勢駭人疑遭家暴？
影視圈
14小時前