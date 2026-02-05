內圈捕影│「忠誠明駒」光芒四射

大多參戰馬昨朝都到內圈出試，精彩鏡頭一個接一個。

「忠誠明駒」助手踱一圈，馬身更見粗壯，翻步急密有力，神情專注毛色立立令，再進一步光芒四射。「錶之極光」副練踱一圈，從容完成整個過程，出腳爽勁貫注力足，馬身札實毛色潤澤，長期省鏡。

「雙星報喜」助手踱一圈，試開展現氣勢，目光銳利炯炯有神，全程岳高頭走，大步身輕相當吸引。「友瑩光」助手踱一圈，步挺爽勁精神爽利，馬身壯到不得了，毛色油潤烏卒卒，愈見理想極速入局。

「龍傲綾羅」助手踱一圈，步挺順暢又有彈力，馬身壯健毛色油潤，火氣持續冒升，踏上最佳時候。「紅衣醒目」助手踱一圈，馬身好靚好駟正，充滿了線條美，神色活躍朝氣勃勃，火力俱佳勇態洋溢。

醒目先駒上佳水準

「醒目先駒」馬身壯碩力度充裕。

「瑤瑤日上」助手踱一圈，依然身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊又硬淨，持續態勇毫無疲態。「醒目先駒」助手踱一圈，全程岳高頭走好神氣，馬身壯碩力度充裕，火氣亦唔錯，一直在上佳水準。

「三強」助手踱一圈，試來從容淡定，雙目有神氣宇軒昂，馬身好壯毛色亮麗，持續有進不遜勝時。「順善寶」助手踱兩圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身實淨神態理想，抖夠操足大有進展。

謝鋒