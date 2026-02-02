蘇偉賢潘頓今早密斟良久
更新時間：14:20 2026-02-02 HKT
今早沙田晨課，已報爭周三谷草第七場三班千二米的「臻至辰」，由助手在全天候跑道上操練，倉主蘇偉賢全程高舉望遠鏡細心檢視，對馬兒重視之情洋溢於色。「臻至辰」操練後不久，蘇偉賢便和潘頓隔住條欄傾談良久。今期谷戰，蘇偉賢採取精兵制，只派出「南莊堡」及「臻至辰」這兩駒上陣，其中後駒交由潘頓搏殺。
「臻至辰」今季兩戰，獲一冠一亞，表現穩定，前一場在麥道朗胯下跑谷草千二米，成功克服排十二檔的劣勢取得在港第二場頭馬。上場再出，由於麥道朗已離港，帥權落入潘頓手中，結果形勢麻麻，起步不久受擠阻，影響發揮下飲恨得第二。今次潘頓唔肯放手，周三捲土重來，力求補中。
陳嘉甜
