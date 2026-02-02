沙田早晨│「競駿輝煌」老蔡問時間

蔡約翰今季攻勢雖然好遲展開，但一係唔郁手，一郁手勁到爆，剛戰大演帽子戲法，頭馬已去到廿四場，練馬師榜升到第五位，今次繼續有惡馬上陣可追捧，尤其要留意「競駿輝煌」，今朝出跳老蔡好緊張，不只跟出跟入，課後更罕見地即時向副練問出跳時間。

韋達靠兩駒打破悶局

今朝「踏雪尋梅」同「蜜蜜送」出跳後韋達匆匆接馬，並向兩位鞍上人追問。

自從一月一日憑「同喜」和「韋金主」起孖，韋達已足足一個月無贏馬，決意打破悶局，日前特意揾風水師入倉檢視並舉行拜神儀式，此外今次重返谷草主場更重兵出擊，其中「踏雪尋梅」同「蜜蜜送」最要留意，原因今朝出跳後韋達匆匆接馬，並向兩位鞍上人追問。

問鼎高峰阿游落隧道

「問鼎高峰」今朝出跳時游達榮跟到實，更走埋落隧道底貼身跟馬。

游達榮今季贏了十五場頭馬，當中谷草佔了七場比例最高，再看上周三梅開二度，今戰絕對有追捧必要，熱門馬「銀亮奔騰」和「隨緣得勝」固然要睇好，甚至冷門「問鼎高峰」都要昅實，皆因阿游錫到燶，今朝此馬出跳時不只跟到實，甚至走埋落隧道底貼身跟馬。

新意馬阿廖森仔好傾

今朝五點四十分廖康銘捉實希威森在機坪暗角位密密斟。

一直領先的廖康銘，近期畀方嘉柏同希斯追到氣咳，目前僅以兩W之差保住榜首，志切取得首個練馬師冠軍寶坐，當然用盡方法爭勝佳績，正如今朝五點四十分，阿廖捉實希威森在機坪暗角位密密斟，動態既積極又神秘，同時顯示今次合作「新意馬」必有料到。

偵探傳奇似價值傳承

潘頓今朝親替「偵探傳奇」試跑。

「價值傳承」剛戰雖未能一擊即中，但力拚僅負表現唔差，同時證明潘頓高度重視確有道理，不只上周四親替該駒試跑，尚要課後停下腳步細心睇馬，動態少見，所以今朝另一葉廄馬「偵探傳奇」又有以上舉動，絕對有睇高一線必要，何況潘頓上仗已跑過一次。

賢者無敵阿民揾賀賢

今朝奧爾民出試「賢者無敵」後走上烽火台二樓揾賀賢，當時兩人傾足十分鐘。

「賢者無敵」話晒是一級賽盟主，沉寂多時終有起色，今次更改攻谷草賺到級數，今朝試跑更是焦點，耙地前六點十五分由奧爾民出試，跳來神態生猛躍躍欲試，展現了久違的好火氣，更吸引之後阿民走上烽火台二樓揾賀賢，當時兩人傾足十分鐘，動態積極到爆。

