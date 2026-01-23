晨光追擊│「心雄雄」出腳輕巧

大多馬匹於周四試跑，今朝出跳馬並非太多，場面較冷清，現將操練過程報道如下。

「人和家興」戴頭罩由楊明綸跳一段，外觀仍靚身夠飽滿，步挺硬朗有力，老而未頹。「心雄雄」戴頭罩由楊明綸跳一段，走勢順暢表現淡定，出腳輕巧俐落，新勝猶勇好醒神。

翹峯躍躍欲試

「翹峯」要緊扣韁繩，身靚色潤上佳水準。

「嘉應高昇」戴頭罩由助手跳一段，擔高頭走好神氣，火力充裕馬身又靚，弗到震充滿氣派。「翹峯」戴頭罩由田泰安跳一段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，身靚色潤上佳水準。

「嘉冠王」戴頭罩由霍宏聲跳一段，走過情緒集中，落腳爽朗力唔錯，傷癒對辦。「趣盈」戴頭罩由助手跳兩段，仲係好生硬，走勢欠熟練且力度未夠，仍待調教。

「幸運風彩」戴頭罩由助手跳兩段，帶點均速但過步暢順，力度比前增強，馬身愈見扎實。「龍傲綾羅」戴頭罩由何澤堯跳兩段，有一股蠻勁好想走，仲差一點放鬆，落腳則幾輕亦整齊。

「超輕鬆」何澤堯跳兩段，出腳無咁重，亦比前咬地得多，熱身有進火力提升。「直線力山」戴頭罩由助手跳一段，按住順走尚算輕鬆，身亦夠粗壯，但神色有點淡。

「飲杯」戴頭罩由班德禮跳一段，比起弗時差好遠，懶散火氣欠旺盛，毛色更淡淡哋。「最感」戴頭罩由助手跳一段，力度好普通，出腳欠俐落，毛色亦未夠光澤。

「極光之子」戴頭罩由助手跳兩段，大步檻過神態尚算活躍，不過勁度仍未足夠，馬身未夠靚。

講番周四出戰馬畀大家參考。

「君子傳承」戴眼罩由助手跳兩段，豎起雙耳精神爽利，步開得闊又夠勁，好醒神。

「笑傲江湖」戴頭罩由助手跳兩段，聚精會神充滿朝氣，毛色好靚有光澤，弗到不得了。

兆文