內圈捕影│「狼來了」神閒氣定

昨朝有甚多戰駒到內圈出試，勇馬比比皆是，極多精彩鏡頭。

「錶之銀河」助手踱一圈，步伐穩健力度唔錯，馬身一直做得好靚，神色活躍暗火展現，狀態對辦。「狼來了」助手踱兩圈，愈見收斂神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身愈收愈靚，狀態好且不斷進步。

「笑傲江湖」助手踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛色潤澤，落腳穩勁力不俗，神態仍佳依然省鏡。「盈好威楓」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身收靚全身肌肉，神態軒昂火氣旺盛，佳態保持有餘。

「昭易搵」助手踱兩圈，快慢由人姿態順暢，神色馬身都對辦，火氣十足展現活力，傷癒操足理想。「富心星」黃智弘踱兩圈，雙目有神朝氣勃勃，馬身保持粗壯，肌肉結實毛水鮮明，論態極之出色。

「運高八斗」助手踱一圈，毛色悅目，馬身壯健展現線條美，神采奕奕展現朝氣，充滿好感。「馬鳳凰」助手踱一圈，淡淡定走過，出腳輕巧力度充沛，馬身實淨毛色油潤，力度不弱正值勇境。

源好運進度理想

「源好運」身色都靚外觀好睇，力度不斷增強。

「源好運」副練踱一圈，一貫搶口，要緊韁捉到實，身色都靚外觀好睇，力度不斷增強，進度理想。「洪才」助手踱一圈，全程試來充滿活力，神色吸引，外觀靚絕，持續進步上佳水準。

謝鋒