Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「狼來了」神閒氣定

晨操動態
更新時間：00:45 2026-01-22 HKT
發佈時間：00:45 2026-01-22 HKT

昨朝有甚多戰駒到內圈出試，勇馬比比皆是，極多精彩鏡頭。

「錶之銀河」助手踱一圈，步伐穩健力度唔錯，馬身一直做得好靚，神色活躍暗火展現，狀態對辦。「狼來了」助手踱兩圈，愈見收斂神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身愈收愈靚，狀態好且不斷進步。

「笑傲江湖」助手踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛色潤澤，落腳穩勁力不俗，神態仍佳依然省鏡。「盈好威楓」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身收靚全身肌肉，神態軒昂火氣旺盛，佳態保持有餘。

「昭易搵」助手踱兩圈，快慢由人姿態順暢，神色馬身都對辦，火氣十足展現活力，傷癒操足理想。「富心星」黃智弘踱兩圈，雙目有神朝氣勃勃，馬身保持粗壯，肌肉結實毛水鮮明，論態極之出色。

「運高八斗」助手踱一圈，毛色悅目，馬身壯健展現線條美，神采奕奕展現朝氣，充滿好感。「馬鳳凰」助手踱一圈，淡淡定走過，出腳輕巧力度充沛，馬身實淨毛色油潤，力度不弱正值勇境。

源好運進度理想

「源好運」身色都靚外觀好睇，力度不斷增強。
「源好運」身色都靚外觀好睇，力度不斷增強。

「源好運」副練踱一圈，一貫搶口，要緊韁捉到實，身色都靚外觀好睇，力度不斷增強，進度理想。「洪才」助手踱一圈，全程試來充滿活力，神色吸引，外觀靚絕，持續進步上佳水準。

謝鋒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
4小時前
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
政情
2小時前
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
商業創科
7小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
影視圈
2小時前
灣仔40年老牌西餐焗豬扒飯Threads爆紅！$56外賣包餐湯+飲品 打工仔：港島區數一數二
灣仔40年老牌西餐焗豬扒飯Threads爆紅！$56包餐湯+飲品 食客讚：港島區數一數二
飲食
10小時前
Tyson Yoshi與女KOL「響喉X」罵戰峰迴路轉 真相大白網民慘成最大受害者： 而家X晒
Tyson Yoshi與女KOL「響喉X」罵戰峰迴路轉 真相大白網民慘成最大受害者： 而家X晒
影視圈
6小時前
71歲屢傳死訊巨星終極回春 一特徵叻過後生仔驚艷網民 曾跟星二代兒子水火不容公開道歉
71歲屢傳死訊巨星終極回春 一特徵叻過後生仔驚艷網民 曾跟星二代兒子水火不容公開道歉
影視圈
2026-01-20 22:00 HKT
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
2026-01-20 12:25 HKT