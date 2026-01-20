Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│「伶俐驫駒」大圈踱矚目

晨操動態
更新時間：15:45 2026-01-20 HKT
發佈時間：15:45 2026-01-20 HKT

「伶俐驫駒」轉投桂福特馬房後一直保持好狀態，今季六戰取下兩冠三亞一殿，當中泥地同程配田泰安贏過，人馬夠夾，今次排六檔起步，可跟在機動位置鬥衝，隨時再為馬房增添頭馬進帳，此駒今朝加課亦是焦點，因為桂廄踱步多在內圈出試，然而今課卻在大圈踱步。

紅旺繽紛韋達跟到實

「紅旺繽紛」今朝課前課後韋達均跟到實。
「紅旺繽紛」本身前季新馬賽出道，至今十六戰跑過田谷草，由短途至扳長也未能上名，今季初再跑三戰拚敗後轉投韋廄，志切換新環境求變，先試草閘得第三名不差，最近試泥閘更輕鬆得第一名，可以話一切準備就緒，甚至今朝加課也一絲不苟，課前課後韋達均跟到實。

滿心星方仔心急接馬

「滿心星」今朝操練之後，方嘉柏趕到機坪接馬。
方嘉柏今季成績非常好，已經拎到三十場頭馬，排練馬師榜次席，僅以兩W之差落後榜首廖康銘，絕對有權挑戰第五次成為冠軍練馬師，今期方仔出馬多達七駒必要重視，尤其「滿心星」賽前又試閘又連課拍顯得殺氣騰騰，至於今朝操練之後，方仔趕到機坪接馬亦有睇頭。

石哥阿紀密斟搏殺格

今朝徐雨石與紀仁安一再出雙入對，動態積極到痹。
由於紀仁安造到輕磅，又交到穩定成績，唔少練馬師都想起用呢位高手壓陣，季內已經贏得十二場頭馬的徐雨石，季內就同阿紀合作贏出三W成績不俗，今期騎練攜手「午夜快車」、「手到齊來」及「電訊巴打」已擺出一副搏殺格，今朝騎練一再出雙入對，動態亦積極到痹。

