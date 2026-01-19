沙田早晨│「朗日雪峰」方仔搏殺格

何澤堯一直跑開「時間寶」，今戰卻推庄改為「朗日雪峰」上陣，是否有啟示不得而知，不過以阿澤近期手風大順，後駒有睇高一線必要，事實上，近期備積極，除了參與試閘，今朝試跑亦充滿睇頭，當馬匹從隧道步出，方嘉柏即走上前睇馬，亦是練者一貫搏殺舉動。

川河型駒阿游跟到實

「川河型駒」今朝五點出跳，當時游達榮更跟出跟入。

游達榮昨朝參與渣打馬拉松，他表示一直都好想參與，不過上年始終初到香港，專注練馬無參加到，今季馬房開始運作順暢，所以可以抽空參加，雖然用咗唔少力氣，昨日下午並要入場督戰，然而今朝仍一早露面督操，其中「川河型駒」五點出跳，當時阿游更跟出跟入。

皇龍飛將拍跳未見過

「皇龍飛將」今朝拍跳躍躍欲試好火好力。

「皇龍飛將」前仗初配布文效果出色，拚獲亞軍取得季內首次上名，上仗人馬再來卻票數冷落，仲要當日場地大利快放，敗績可以抹去，今次布文再跑值得追多一次，睇埋今朝拍跳躍躍欲試好火好力，更特別埋門試跑進行拍跳，原來是今季第一次，追捧絕對倍添信心。

堅闖阿民換帽笠出擊

今朝「堅闖」課後伍鵬志走去馬房大閘口接馬，一見到奧爾民更傾過唔停。

奧爾民平日一直戴開藍色帽笠操馬，今朝變一變，改戴綠色新款，這天阿民比平日遲到，約六點零五分先至露面，不過當時即為「堅闖」出跳甚有睇頭，除了是今次參戰馬，另一原因是伍鵬志突然變得高調，課後罕見走去馬房大閘口接馬，當時一見到阿民便傾過唔停。

晶晶日上米高好頻撲

今朝「晶晶日上」單獨出跳，課後鄭俊偉更走去馬房閘口接馬。

鄭俊偉今季贏了九W，田谷泥各贏三場，泥地所佔比率高得多，足見此地搏殺得心應手，今戰尤其要留意「晶晶日上」，今朝罕見單獨出跳已經矚目，課後米高更走去馬房閘口接馬，繼而跟住馬匹行去千八米草地方向，計馬亦減分不少，今戰分頭十足值得吼捧。

新意馬星之願騎練笑

今朝「新意馬」和「星之願」交由艾兆禮希威森出跳，課後廖康銘捉住兩好手密斟。

剛戰廖康銘同方嘉柏均無進帳，換言之前者仍以兩W領先，睇番季內廖廄在泥地贏八場排首位，今戰分分鐘再拉闊領先距離，今朝六點十分「新意馬」和「星之願」交由艾兆禮希威森出跳，課後阿廖捉住兩好手密斟之餘，仲要三人齊齊展現笑容，明顯對兩駒狀態好滿意。