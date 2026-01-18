晨光追擊│「紅衣醒目」狀態勇銳

雖然是周日晨課，但今朝出跳馬不少，大多周三參戰馬都做試跑，現將操練過程報道如下。

「快馬加鞭」戴眼罩由助手跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，身靚色潤觀感極佳。「紅衣醒目」戴頭罩由助手跳兩段，前腳開得闊夠直，後腿推動力強，神采飛揚，狀態勇銳。

「上市魅力」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，主動搶走，鞍上人捉得辛苦，火氣旺盛全面復勇。「精英雄心」戴頭罩由廖康銘跳三段，走勢順暢氣宇軒昂，馬身唔瘦扎實，展步俐落神態暢旺。

猛將兄正值勇境

「猛將兄」健步如飛出腳凶狠，身靚毛色悅目。

「巧眼光」助手跳兩段，墜手起勁暗火湧現，馬身脹卜卜，毛色又靚，有進無退。「猛將兄」戴頭罩由助手跳一段，一直豎尾，但健步如飛出腳凶狠，身靚毛色悅目，正值勇境。

「熾烈神駒」戴頭罩由助手跳兩段，清風送爽完成，火猛力足毛色悅目，神態昂揚蓄勢待發。「志醒大將」戴頭罩由助手跳兩段，馬身茁壯毛色深潤，走過步急有力，神態活躍進度不俗。

「旺旺嘉駒」戴頭罩由希威森跳三段，出腳急勁，轉腳過程快如閃電，過終點後餘勢強勁，火旺神生。「怪獸叉燒」戴頭罩由助手拍「勁爽」跳三段，汗濕減少，比前試得淡定，末段加速又好反應，大有進步。

「魅力星」戴頭罩由助手跳兩段，按住順走尚算輕鬆，身亦夠粗壯，神色亦對辦，觀感不差。「競駿飛翔」戴頭罩由助手跳一段，重口馬捉到實，翻步急勁有力，大舊飯身夠輕朝氣旺盛。

「花果猴王」戴頭罩由鍾易禮跳兩段，走勢硬淨勁度充裕，馬身好靚毛色悅目，確認全面回勇。「年年友福」戴眼罩由助手跳兩段，出腳爽朗有力，過終點後餘勢又勁，不遜贏馬時候。

兆文