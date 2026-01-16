晨光追擊│「川河耀駒」台型十足

大多馬匹在周四已進行試跑，故今朝出跳馬並非太多，場面較冷清，現將操練報導過程如下。

「做好自己」戴頭罩由霍宏聲跳三段，外觀依然唔錯，身壯色潤，落腳整齊有力，長期呈勇無疲態。「川河耀駒」助手跳兩段，台型十足腳法早熟，精神奕奕饒具朝氣，馬身一早收靚。

「銳目」戴頭罩由艾道拿跳一段，用暗力拉實，身壯神態活躍，毛色更靚有光澤，不斷進步。「嘉應奇兵」助手跳三段，走勢硬朗清風送爽，火猛力足毛色悅目，近況極之出色。

紫荊歡呼重現勇態

「紫荊歡呼」按慢神采奕奕，馬身收靚展現線條。

「實力加」戴頭罩由助手跳兩段，慢試不徐不疾，既收斂又神情專注，外觀對辦身色皆靚。「紫荊歡呼」戴頭罩由助手跳一段，按慢神采奕奕，馬身收靚展現線條，力度提升重現勇態。

「八心之星」梁家俊跳一段，戴面箍，神態平淡，力度好一般，慢熱進步不多。「黃金騎士」戴頭罩由助手跳兩段，試來精神爽利步闊開揚，火力不斷增強，神采奕奕勇況已備。

「帥帥友福」戴眼罩及頭罩由副練跳三段，神態專注火力俱備，馬身脹卜卜，落腳輕快且充滿彈力。「天福」助手跳三段，按住走得唔快，姿態好輕鬆，身札實毛色靚，勇況依然。

「領航君子」戴頭罩由助手跳一段，扣住均速完成，身壯實淨毛色潤澤，論態合格有餘。「共創歡欣」戴頭罩由黃智弘跳一段，拖下拖下，展步仍欠順暢，力度仲係好普通。

「美好夢想」戴眼罩及頭罩由霍宏聲跳一段，馬身收得壯，落腳無咁重，轉好之中觀感不俗。「電路一百」助手跳一段，韁口依然重，試得唔太規矩，依然故我進步欠奉。

「威力非凡」戴頭罩由助手跳三段，出腳仲係好笨重，而且周身郁，懶性又重，進度平淡。

兆文

