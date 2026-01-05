內圈捕影│「馬力」力度充沛

今晨在內圈出試的戰駒不少，甚多勇馬出現，亦因為逆圈關係，不少踱夠兩圈。

「馬力」助手踱一圈，一貫搶走心火湧現，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度充沛，神采奕奕重現勇態。「精彩駿將」助手踱兩圈，試來精神爽利，步順輕快充滿彈力，馬身保持壯健，朝氣旺盛持續態勇。

「美麗邂逅」助手踱兩圈，大大步輕鬆完成，步順爽勁神態暢旺，暗火展現力度未減，仍在上佳水準。「大回報」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若雙耳烱烱，身靚力充足毛色油潤，論態在極佳境界。

東來欣賞火氣充裕

「東來欣賞」全程擔高頭走相當神氣，近況極之出色。

「運來伍寶」助手踱兩圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身札實外觀駟正，神態活潑好吸引。「東來欣賞」副練踱兩圈，全程擔高頭走相當神氣，步順力雄火氣充裕，馬身靚得很，近況極之出色。

「瑞祺威楓」助手踱一圈，急口馬小心按實順走，身色俱吸引，過步輕爽力度充沛，展現活力正值勇境。「加州活力」助手踱兩圈，力度依然充沛，暗火展現雙目有神，身喼得壯步輕爽，贏開有勢精力充沛。

「堅多福」助手踱兩圈，走勢硬朗神態理想，有火有力朝氣勃勃，馬身壯到不得了，持續見好冇走樣。「翠兒威威」助手踱兩圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，神態軒昂火氣旺盛，及鋒而試。

謝鋒