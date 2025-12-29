晨光追擊│「風火恆雲」步爽力足

周一出跳馬一向甚多，包括多匹參戰分子，當中不乏勇馬，現將操練報導過程如下。

「活力拍檔」戴頭罩由助手跳兩段，仍有少少急兼出腳高，但馬身愈收愈靚好實淨。「勝多多」助手跳一段，沿外欄疾走有火有力，馬身脹卜卜，佳態保持有餘。

「手機錶霸」戴頭罩由助手跳兩段，一貫急勁撲到去，，大馬亦夠輕身，狀態唔差。「風火恆雲」戴頭罩由助手跳兩段，慣例豎尾，步爽力足夠，神態活躍展現朝氣。

「耀寶」戴頭罩由潘頓跳兩段，步頭洶湧充滿勁度，神態回旺，久沉馬有起色。「天天更好」戴頭罩由助手跳兩段，終點前加快步伐衝刺凌厲，神生步爽勁度十足。

「卓越蒨鋒」戴頭罩由潘頓跳兩段，火力相當好暗力扣實，身喼得壯勇況正盛。「洪才」戴頭罩由助手跳一段，韁口無咁敏感，出腳爽力度夠，予人好感。

「笑喜喜」戴頭罩由助手跳一段，唔急唔搶神態集中，力度未減半分，馬身又靚。「森林之王」助手拍「醒目高球」巴度跳兩段，前駒一直領先近兩個馬位，唔再懶步有彈力，確認不斷轉好，後駒輕描淡寫情緒理想，毛色充滿光澤，進度到位。

三軍勇將依然省鏡

「舞林密碼」戴頭罩由助手跳三段，一起步便搶住走，心火湧現，完全唔似老馬。「三軍勇將」戴頭罩由助手跳三段，步檻到闊又夠力，馬身保持壯健，依然省鏡。

「肥仔精神」艾道拿拍「和光同塵」蔡明紹跳兩段，前駒戴眼罩，出腳整齊俐落，力度亦比前時好，今季最弗一次，後駒戴頭罩及面箍，頭側側唔太規矩，毛色也有啲淡。「包裝旋風」戴頭罩由麥文堅跳兩段，長韁操控有啲墜手感，細馬身夠壯觀感唔差。

「八駿笑昇」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，刻意走內欄快開，步勁神態好，朝氣勃勃。「關鍵所在」黃智弘草地跳兩段，擔高頭馬頸有力甚神氣，身壯實淨毛色亦靚。

兆文