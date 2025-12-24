Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追擊│「翹峯」躍躍欲試

晨操動態
更新時間：00:05 2025-12-24 HKT
發佈時間：00:05 2025-12-24 HKT

大多馬匹留待今朝試跑，昨朝出跳馬並非太多，場面較冷清，現將操練報導過程如下。

「翹峯」戴頭罩由助手跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，身靚色潤，佳態保持有餘。「紫荊盛勢」戴頭罩由班德禮跳兩段，跑規改善了，再無頭擰擰，神態活躍，力度更不斷增強。

「巧眼光」助手跳兩段，含枚俯首唔再急口，落腳穩力貫注，大舊馬身夠輕，近況醒神。「金金小子」戴頭罩由副練跳一段，有一股蠻勁要捉實，馬身札實出腳爽勁，火力有增無減。

「天天友福」戴頭罩由楊明綸拍「一風雲」跳兩段，神情專注唔急唔搶，直路加速反應又好，步穩力充足，勝後更進一步。「志滿同行」戴頭罩由奧爾民跳兩段，精神奕奕極具朝氣，力度保持有餘，馬身更靚毛色現光澤。

「富心星」戴頭罩由黃智弘拍「正本無敵」跳三段，洒開大步衝刺，勁度十足有火有力，神態回旺，極具好感。「星辰千帥」奧爾民跳兩段，早段按實順走，末段稍鬆衝刺勁，火力不弱，狀態冒升。

凱旋王者正值勇境

「凱旋王者」清風送爽完成，走勢爽勁有力。
「凱旋王者」清風送爽完成，走勢爽勁有力。

「凱旋王者」助手草地跳三段，戴頭罩及面箍，清風送爽完成，走勢爽勁有力，最近試閘表現又好，正值勇境。「機械之星」戴頭罩由助手跳兩段，按實輕抒步頭，神色甚佳乖巧聽話，落腳輕快又有彈力。

「開心菓」助手跳一段，走勢順暢表現淡定，出腳輕巧俐落，毛色開始轉靚，觀感勝前。「平凡騎士」戴頭罩由助手跳三段，走勢順暢氣宇軒昂，馬身唔瘦札實，但不及前時吸引。

「精英王牌」潘大衛跳一段，戴頭罩及鼻箍，馬身仲係肥肥哋，毛色亦唔靚，神態平淡進度未得。

兆文

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
本周後期深圳最低氣溫將降至12℃，還伴有降雨。 新華社資料圖
北上注意｜冷空氣將南下廣東 深圳將迎降雨降溫「雙暴擊」
即時中國
13小時前
張文父母下跪道歉，稱兒子造成無法彌補的傷害。 中時
01:46
台北隨機傷人案｜張文遺體今解剖釐清死因 父母現身下跪道歉
兩岸熱話
7小時前
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
影視圈
7小時前
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
影視圈
8小時前
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
影視圈
4小時前
前TVB「拜金花旦」轉跑道 豪門夢碎淡出幕前吸金力強 生活奢華寬敞豪宅意外曝光
前TVB「拜金花旦」轉跑道 豪門夢碎淡出幕前吸金力強 生活奢華寬敞豪宅意外曝光
影視圈
9小時前
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
飲食
9小時前
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
蓮香居登陸旺角 租西洋菜南街巨舖 每月租金約10萬
蓮香居登陸旺角 租西洋菜南街巨舖 每月租金約10萬
樓市動向
13小時前
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
時事熱話
15小時前