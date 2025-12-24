晨光追擊│「翹峯」躍躍欲試

大多馬匹留待今朝試跑，昨朝出跳馬並非太多，場面較冷清，現將操練報導過程如下。

「翹峯」戴頭罩由助手跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，身靚色潤，佳態保持有餘。「紫荊盛勢」戴頭罩由班德禮跳兩段，跑規改善了，再無頭擰擰，神態活躍，力度更不斷增強。

「巧眼光」助手跳兩段，含枚俯首唔再急口，落腳穩力貫注，大舊馬身夠輕，近況醒神。「金金小子」戴頭罩由副練跳一段，有一股蠻勁要捉實，馬身札實出腳爽勁，火力有增無減。

「天天友福」戴頭罩由楊明綸拍「一風雲」跳兩段，神情專注唔急唔搶，直路加速反應又好，步穩力充足，勝後更進一步。「志滿同行」戴頭罩由奧爾民跳兩段，精神奕奕極具朝氣，力度保持有餘，馬身更靚毛色現光澤。

「富心星」戴頭罩由黃智弘拍「正本無敵」跳三段，洒開大步衝刺，勁度十足有火有力，神態回旺，極具好感。「星辰千帥」奧爾民跳兩段，早段按實順走，末段稍鬆衝刺勁，火力不弱，狀態冒升。

凱旋王者正值勇境

「凱旋王者」清風送爽完成，走勢爽勁有力。

「凱旋王者」助手草地跳三段，戴頭罩及面箍，清風送爽完成，走勢爽勁有力，最近試閘表現又好，正值勇境。「機械之星」戴頭罩由助手跳兩段，按實輕抒步頭，神色甚佳乖巧聽話，落腳輕快又有彈力。

「開心菓」助手跳一段，走勢順暢表現淡定，出腳輕巧俐落，毛色開始轉靚，觀感勝前。「平凡騎士」戴頭罩由助手跳三段，走勢順暢氣宇軒昂，馬身唔瘦札實，但不及前時吸引。

「精英王牌」潘大衛跳一段，戴頭罩及鼻箍，馬身仲係肥肥哋，毛色亦唔靚，神態平淡進度未得。

兆文