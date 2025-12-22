內圈捕影│「快樂寶寶」神態生猛

大多參戰馬今朝到內圈出試，有甚多勇馬出現，現將操練報導如下。

「快樂寶寶」助手踱一圈，無時無刻搶住走，心火旺盛但無汗濕，馬身好靚神態生猛，前所未見吸引。「駟跑得」助手踱兩圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，毛色油潤馬身札實，老當益壯保養得宜。

「大數據」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若雙耳烱烱，外觀討好身壯色潤，更重要火氣相當不俗。「紅錢到」助手踱一圈，全程擔高頭走相當神氣，步順力雄火氣充裕，馬身粗壯脹卜卜，勇銳無比。

「加州本事」助手踱一圈，從容完成整個過程，出腳爽勁貫注力足，毛色亮到透光，勝後有進無退。「清雲龍駒」助手踱一圈，愈來愈放鬆，神態專注目光集中，馬身收壯展現線條美，具備爭勝水準。

「三強」助手踱一圈，贏開充滿了氣勢，目光炯炯炯有神，全程擔高頭馬頸有力，出腳爽朗貫注力強。「沙井之友」助手踱一圈，比前收斂接受操控，走規大有改善，馬身收得實淨，甚至汗濕減少好多。

快路目光銳利

「快路」墜手有番活躍感，去番最佳時候。

「勝在當下」助手踱一圈，步挺順暢又有彈力，馬身更壯更札實，火力不斷增強，愈操愈靚已在勇境。

謝鋒