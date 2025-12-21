Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影|「奔放」神態活躍

晨操動態
更新時間：20:28 2025-12-21 HKT
發佈時間：20:28 2025-12-21 HKT

大多周二戰駒今朝均到內圈加課，勇馬甚多，精彩鏡頭一個接一個，現將過程摘錄如下。


  「大浪圖田」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，步勁爽朗馬身粗壯，毛色有光澤，神態仍佳論態出色。
  「乘數表」助手踱一圈，愈見放鬆，情緒不斷在改善，神態集中出腳爽勁有力，馬身結實予人好感。
  「奔放」助手踱一圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤好悅目，神態活躍呈現朝氣，處於大熟大勇境地。
  「加州本事」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，有進無退精力旺盛。
  「祥龍駒」助手踱一圈，步伐穩健力度充沛，馬身一直好靚，神采奕奕火氣唔錯，正值勇境朝氣勃勃。
  「翠湖烈風」助手踱一圈，神態極之輕鬆，肌肉結實又夠薄皮，毛色悅目立立靚，勝後唞夠操足仍勇。

大千氣象重新振作

  「活力精神」助手踱一圈，唔急唔搶口勁收斂，力度增強馬身收靚，暗火展現雙目有神，進度理想。
  「佳登」助手踱一圈，走勢硬朗神態活躍，有火有力呈現朝氣，馬身愈來愈實淨，確認轉好踏上正軌。
  「賢心星」助手踱一圈，神情專注目光如炬，馬身靚且全身都係肌肉，生猛火氣旺盛，仍在勇境體力未減。
  「大千氣象」黃智弘踱一圈，輕描淡寫完成，步履輕盈又夠力度，大半程岳高頭走，久沉馬重新振作。

