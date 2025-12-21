晨光追擊 |「紅錢到」有火有力

因是周日，今朝大圈上出跳的周二谷中戰馬非常之少，亦甚少騎師到場操馬，場面冷清，情況摘錄如下。

「決一劍」戴頭罩由助手跳兩段，大步順走力度不弱，皮光肉滑馬身結實，呈現朝氣饒惹好感。

「紅錢到」戴頭罩由助手跳兩段，馬身靚呈現線條美，神態活躍充滿朝氣，有火有力弗到震。

「輕功猛男」戴頭罩由助手跳兩段，外觀好靚馬身飽滿，毛色立立靚，神態軒昂，火氣更甚好。

「安康萬里」戴頭罩由副練跳兩段，向來文靜早段不勁，末段被力騎即加速，快慢由人，保持近仗勇態。

「川河動駒」戴頭罩由助手跳兩段，扣住而馳唔算急口，昔日毛病有改善，馬身脹卜卜，早課頗吸引。

「遙遙領先」戴頭罩由副練跳兩段，推騎反應不俗，步幅開得好闊又夠急勁，表現精神爽利，一直吸引。

「星幻」助手跳兩段，動作比前瀟灑得多，步伐整齊有力，神色不再淡，狀態有明顯進展。

鈁糖武士狀態回勇

「鈁糖武士」戴頭罩由助手跳兩段，步挺急勁有力，外觀對辦身壯色潤，更重要有番啖火，狀態回勇。

「瑞祺威楓」戴頭罩由助手跳兩段，重口馬慣例搶走，用暗力拉實，馬身壯且步伐整齊，近況好理想。

「駟跑得」戴頭罩由助手跳兩段，墜手起勁暗火湧現，身壯色潤外觀省鏡，老馬保養得宜。

「心愛的」戴眼罩及頭罩由助手扣住拍「海上大軍」跳兩段，落後順走，未見太大進展，步浮浮力度未夠，走勢好平淡，狀態未起。

「旺旺昇叻」戴頭罩由助手跳兩段，拖下拖下，展步欠仍順暢，神色仲係啖啖地，未見進展。

「英雄豪邁」戴頭罩由助手跳兩段，力度好普通，火氣更欠旺盛，久沉多時無起色。

「仁者荃承」助手跳三段，出腳仍甚笨重兼懶性重周身郁，進度一般。

兆文