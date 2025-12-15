Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「瑤瑤日上」勇銳無比

更新時間：15:30 2025-12-15 HKT
大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「連連幸運」助手踱兩圈，試來精神爽利，步順輕快彈力足夠，馬身保持壯健，火氣又好佳態洋溢。「瑤瑤日上」助手踱兩圈，全程擔高頭走極之神氣，步順力雄火氣充裕，身喼得壯無瘦，勇銳無比。

「凡凡有餘」助手踱兩圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，勇態有增無減。「巴閉哥」助手踱兩圈，大大步輕鬆完成，步順爽勁神態暢旺，馬身極之粗壯，充滿線條美有好感。

有色光輝正值勇境

「有色光輝」出腳爽勁貫注力足，馬身扎實外觀吸引，。

「星運少爵」助手踱兩圈，輕描淡定完成，神態自若，身靚力度充足，落腳輕快力度唔錯。「有色光輝」助手踱兩圈，從容完成整個過程，出腳爽勁貫注力足，馬身扎實外觀吸引，正值勇境。

「康昌之星」助手踱兩圈，神情專注目光如炬，灰馬身靚全身肌肉，神態活躍火力充裕，勇況十足。「魅力星」助手踱一圈，毛色悅目，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度不弱，墜手好火重新振作。

「華美之威」助手踱兩圈，愈見收斂，試來神閒氣定，跑姿順暢落腳俐落，馬身亦夠壯，上佳水準。「一支箭」助手踱兩圈，馬身好靚好實淨，走來神態軒昂，跨步開揚力度充裕，朝氣旺盛近況出色。

謝鋒
 

