內圈捕影│「康昌之星」力度充足

不少馬匹今朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報道如下。

「我做到」助手踱一圈，目光銳利，神生步爽活力充沛，火氣有增無減，持續勇銳極之省鏡。「你知我得」助手踱一圈，大大步輕鬆完成，步順力勁神態活躍，馬身實淨毛色油潤，傷癒觀感唔錯。

「星之願」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快力度充裕，馬身壯健毛色又靚，上佳水準及鋒而試。「康昌之星」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，灰馬身脹卜卜，勇況十足好吸引。

「開心馬」助手踱一圈，步挺順暢又有彈力，神態自若，外觀無問題，健康理想持續見好。「皮具大師」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，馬身好靚好壯，神態唔錯力度勝前，熱身夠狀態冒升。

本領非凡神態專注

「本領非凡」肌肉結實毛色油潤，勇態保持有餘。

「有財有勢」助手踱一圈，全程擔高頭走好神氣，步順力雄火氣充裕，身壯無瘦，保養好完全唔似老馬。「本領非凡」助手踱一圈，步密密輕鬆完成，神態專注目光集中，肌肉結實毛色油潤，勇態保持有餘。

「增旺」助手踱一圈，比前收斂接受操控，走規有改善，馬身收得壯未見肥態，唞夠操足觀感不俗。「勇威神駒」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，神色活躍火氣仍盛，老當益壯。

謝鋒