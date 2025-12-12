沙田早晨│「紅運帝王」出跳反常態

蔡廄馬每逢出跳，除了個別如脾氣馬「嘉應威風」，大多時候一定三、四隻一齊出場，然而昨朝「紅運帝王」卻有特別舉動。踏正五點十五分出跳，當時並沒有其他廄侶同行，是否好讓蔡約翰更專注督操不得而知，但當此駒出跳之後，老蔡立即趕返接馬確充滿睇頭。

「金匯千帥」潘頓搵賀賢

賀賢無馬參戰國際賽，不過列陣其他賽事馬實力不俗，其中一匹係「金匯千帥」，一早展現能力，前仗並吸引到潘頓主戰，相隔一仗又再出戰既有啟示。昨朝親身出試更充滿動靜，最有睇頭之後耙地空檔，潘頓仲特意走上烽火台二樓搵賀賢傾談，而呢個鏡頭已好耐無見。

「冷娃」加面箍效果一絕

黎昭昇季初一度殺得性起，不過最近十四期無馬贏，對上一次入凱旋門已經要數到十月二十六日的「金創福威」。志切打破悶局，昨朝督操分外落力，尤其由奧爾民出試的「冷娃」，出跳前後都跟到實，值得一提，此駒今課再次加戴面箍，而試來快慢由人效果極佳。