晨光追擊│「日日獎」毛色悅目

晨操動態
更新時間：15:00 2025-12-05 HKT
發佈時間：15:00 2025-12-05 HKT

今朝出跳的參戰馬並非太多，亦好少弗馬，而且甚少騎師出現，現將操練過程報道如下。

「日日獎」助手跳三段，清風送爽完成，火猛力足毛色悅目，觀感不遜贏馬時。「嘉應駿馬」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，重口馬捉實側住頭走，神態可以身壯色潤，傷癒對辦。

「銳目」戴頭罩由艾道拿跳一段，試來不徐不疾，收斂神情專注，身色皆對辦。「蹺妙」拍「光輝歲月」跳一段，同樣戴眼罩及助手試，齊齊捉實下跳得唔快，當然唔算太規矩，前駒初起階段，後駒毛色偏淡。

「星辰千帥」霍宏聲跳兩段，戴頭罩及面箍，帶點均速但過步暢順，力度神態均好過之前，不斷轉好。「嘉應奇兵」戴頭罩由由助手跳兩段，昂首闊步神氣十足，皮光肉滑馬身飽滿，比起上仗更省鏡。

「心雄雄」戴頭罩由助手跳一段，精神奕奕饒具朝氣，力度持續增強，已在爭勝水平。「天時明駒」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，扣住而馳心火湧現，步挺力勁身又夠壯，仍具好感。

飛躍成就四蹄盡展

「飛躍成就」助手跳兩段，四蹄盡展彈力十足，神色活躍火氣好，近況極之出色。「同有運」戴頭罩由紀仁安跳兩段，按慢走聽教聽話，身靚步開揚，早前試閘表現好，重踏正軌。

「盛勢威楓」戴頭罩由助手跳兩段，馬身收壯實淨，毛色亦幾靚，不過唔算太放鬆。「八心之星」戴頭罩由助手跳一段，韁口重之餘，力度又未足夠，出腳拖泥帶水。

「鬆啲」戴頭罩由潘大衛跳兩段，走規依然好生硬，馬頭兩邊擺，神色亦好淡。「時時開心」戴頭罩由助手跳兩段，力度好普通，出腳欠爽勁，馬身更肥肥哋。

兆文

