內圈捕影│ 「八駿笑昇」全面回勇

不少馬匹今朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報道如下。

「維港激流」助手踱一圈，走來神態軒昂，跨步開揚有力，極之省鏡。「競馬一心」助手踱一圈，步密密輕鬆完成，神色暢旺，重現勇態及朝氣。

「八駿笑昇」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，馬身扎實毛色靚，朝氣勃勃全面回勇。「團結戰靈」助手踱一圈，氣宇軒昂愈見淡定，步挺順暢又有彈力，馬身粗壯，保持上佳水準。

「好好戀愛」助手踱一圈，情緒安穩好專注，走規改善無頭岳岳，身收靚無肥態，早熟踏上正軌。「賢心星」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身扎實，論態極佳。

「銀刺勇士」助手踱一圈，全程擔高頭走相當神氣，步順力雄火氣充裕，勇銳無比好體力。「長勝威龍」助手踱一圈，從容完成整個過程，出腳爽勁貫注力足，具備爭勝水準。

「友得盈」副練踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，神色活躍火氣極佳，去番最佳時候。「雙贏」助手踱一圈，步挺順暢又有彈力，馬身更扎實，走來墜手火力增強，勝後再進相當吸引。

謝鋒