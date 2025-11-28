Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「競駿天下」蓄勢待發

晨操動態
今朝內圈尚算熱鬧，亦有不少勇馬，現將操練報導如下。

「醒目高球」助手踱一圈，雖然拂尾但集中，高大威猛外觀好睇，毛色立令馬身好壯，進度好上火上力。「競駿天下」助手踱一圈，慣例頭岳岳，論態極之出色，步履輕盈又夠爽勁，身壯實淨，操足蓄勢待發。

「雷神太保」助手踱兩圈，一貫搶口，要緊韁捉到實，馬身保持壯健，神生步爽火氣未減，銳氣正盛。「團結勇士」助手踱一圈，愈見收斂神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，身靚毛色展現光澤，具備爭勝水準。

「榮耀掌星」助手踱一圈，愈見放鬆，情緒不斷改善，神色活躍出腳爽勁，馬身亦靚過之前，相當醒神。「錶之極光」副練踱一圈，充滿了氣勢，全程岳高頭走神態威武，身喼得壯外觀好睇，有進無退好吸引。

顏色之皇呈現暗火

「顏色之皇」大大步從容走過，比起之前更銳利。
「顏色之皇」大大步從容走過，比起之前更銳利。

「仁心星」助手踱兩圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，神態對辦力度不俗，打仔馬長期咁弗。「顏色之皇」助手踱一圈，大大步從容走過，神態集中呈現暗火，馬身靚有條線美，比起之前更銳利。

「星運傳奇」助手踱兩圈，全程試來充滿活力，紮紮跳心景開朗，神色吸引外觀靚絕，更進一步。「開心三寶」助手踱一圈，輕鬆完成步順爽勁，神態暢旺馬身好靚，毛色油潤朝氣勃勃，勝後更進。

謝鋒

