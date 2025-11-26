晨光追擊│「機械之星」神情專注

今朝出跳的參戰馬並非太多，弗馬相對甚少，同時極少騎師到場，場面冷清，現將操練報導過程如下。

「元朗精英」戴頭罩由杜苑欣跳兩段，出腳爽勁有力，過終點後餘勢尚可，馬身實淨，具備爭勝水準。「機械之星」戴頭罩由周俊樂跳兩段，試來不徐不疾，既收斂又神情專注，外觀對辦身色皆靚。

「機械騎士」戴頭罩由杜苑欣跳兩段，含枚俯首神情專注，落腳穩勁力貫注，毛色潤澤，更重要有番啖火。「陶夢成真」田泰安拍「艾彼奧」助手跳兩段，同樣戴頭罩，前駒落腳整齊有力，馬身收得靚，走勢爽朗進度出色，後駒肯轉腳力唔錯，不過火氣未見上揚，不過不失。

「天天耍樂」戴頭罩由助手跳兩段，重口馬捉實側住頭走，神態生猛火力未減，喼到上佳水準。「潮州精神」戴頭罩由杜苑欣跳兩段，晨課向來內斂，論態仍在理想水平，夠輕身步順力度不弱。

「精彩福星」戴頭罩由希威森跳一段，精神奕奕饒具朝氣，步挺力度充沛，毛色靚馬身脹卜卜。「銀騰」戴頭罩由田泰安拍「盈利寶馬」跳三段，追上好反應，四蹄盡展衝刺，身肌粗壯力充裕，論態出色。「金金小子」戴頭罩由潘頓跳兩段，展步流暢神態暢旺，皮光肉滑馬身札實，落腳輕巧又有彈力。

凱旋升火猛墜手

「凱旋升」神情集中步伐輕快，確認去番最佳時候。

「英雄豪傑」戴頭罩由杜苑欣跳兩段，帶點均速但過步暢順，神采奕奕呈現朝氣，老當益壯保養好。「凱旋升」戴頭罩由助手跳兩段，神情集中步伐輕快，火猛墜手，毛色有光澤，確認去番最佳時候。

「傑出漢子」戴頭罩由助手跳兩段，神色無咁淡，力度亦不俗，狀態復勇八九。「巴閉哥」戴頭罩由奧爾民拍伴跳馬跳兩段，平穩走過尚算稱職，不過火氣好一般，亦差點勁勢。

兆文