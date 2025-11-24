沙田早晨│「有財有勢」老蔡急住問

「有財有勢」上季尾轉戰谷草一哩交出兩W，今季兩次出爭這路程並全數上名，再次顯示路有專長，亦足證老而彌堅，今番重遊舊地又要看好，尤其昨今朝出跳蔡約翰一貫走去公眾席睇馬，最特別當「有財有勢」出跳完畢，即向副練追時間，而這個舉動過往甚少出現。

康昌之星騎練傾好耐

今朝霍宏聲為「康昌之星」出跳。

「祝願」剛戰大熱無功而返，失望當然失望，安慰是只跑二級賽，三周後先至上演首本戲，廖康銘同霍宏聲亦未有耿耿於懷，今朝一再出雙入對，並多次笑笑口密斟，而聲仔為「康昌之星」出跳之後他們傾得更耐，加上此駒係聲仔首匹出試馬，絕對有睇高一線必要。

電玩精英安仔揾航哥

今朝田泰安親身試跑「電玩精英」。

韋達上季有多駒轉倉後交出佳績，包括「幸運星球」和「富國兄弟」極速贏馬，「三江飛輪」季尾更來個三連勝，而後兩駒同樣轉到葉廄，所以今季又有匹「電玩精英」必要留意，尤其今次加罩來者不善，再睇今朝田泰安親身試跑，課後並揾航哥傾談足以顯示一切。

安康萬里阿澤決心大

何澤堯今朝踏正六點就出現試「安康萬里」。

何澤堯同周俊樂力爭騎師邀請賽一個席位，近期競爭份外激烈，正如剛戰就各贏一場，來到埋單計數最後一戰，今次賽事當然全力盡拚，尤其阿澤加倍積極，向來六點半後先至現身晨課操馬，今朝卻一反常態，踏正六點就出現試「安康萬里」，同時顯示對此駒重視程度。

可期而遇輝哥落隧道

今朝輝哥課後落隧道接「可期而遇」。

剛戰練馬王熱門係蔡約翰同希斯，結果卻由姚本輝以黑馬身份勝出，亦盡顯輝哥練馬功力，今次姚廄出馬六匹不乏爭勝分子，表表者有「可期而遇」，講今季賽績並非突出，不過落在弱組已夠贏有餘，最重要今朝出跳搶走起勁，而輝哥課後落隧道接馬更鏡頭矚目。

方仔親為一對馬拍片

今朝方嘉柏留守欄邊睇實一對五班馬「飛雲」同「朗日雪峰」走勢，更用手機拍低出跳過程。

谷草是方嘉柏主場，今季已取得十W，排在練馬師榜第一位，今戰能否再添進帳要跑過至知，不過一對五班馬「飛雲」同「朗日雪峰」今朝齊齊拍跳，就見到方嘉柏緊張到痹，出跳時留守欄邊睇實走勢，同時更用手機拍低出跳過程，仲要不久後即睇番影片急住回顧。