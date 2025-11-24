Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│「有財有勢」老蔡急住問

晨操動態
更新時間：15:45 2025-11-24 HKT
發佈時間：15:45 2025-11-24 HKT

「有財有勢」上季尾轉戰谷草一哩交出兩W，今季兩次出爭這路程並全數上名，再次顯示路有專長，亦足證老而彌堅，今番重遊舊地又要看好，尤其昨今朝出跳蔡約翰一貫走去公眾席睇馬，最特別當「有財有勢」出跳完畢，即向副練追時間，而這個舉動過往甚少出現。

康昌之星騎練傾好耐

今朝霍宏聲為「康昌之星」出跳。
今朝霍宏聲為「康昌之星」出跳。

「祝願」剛戰大熱無功而返，失望當然失望，安慰是只跑二級賽，三周後先至上演首本戲，廖康銘同霍宏聲亦未有耿耿於懷，今朝一再出雙入對，並多次笑笑口密斟，而聲仔為「康昌之星」出跳之後他們傾得更耐，加上此駒係聲仔首匹出試馬，絕對有睇高一線必要。

電玩精英安仔揾航哥

今朝田泰安親身試跑「電玩精英」。
今朝田泰安親身試跑「電玩精英」。

韋達上季有多駒轉倉後交出佳績，包括「幸運星球」和「富國兄弟」極速贏馬，「三江飛輪」季尾更來個三連勝，而後兩駒同樣轉到葉廄，所以今季又有匹「電玩精英」必要留意，尤其今次加罩來者不善，再睇今朝田泰安親身試跑，課後並揾航哥傾談足以顯示一切。

安康萬里阿澤決心大

何澤堯今朝踏正六點就出現試「安康萬里」。
何澤堯今朝踏正六點就出現試「安康萬里」。

何澤堯同周俊樂力爭騎師邀請賽一個席位，近期競爭份外激烈，正如剛戰就各贏一場，來到埋單計數最後一戰，今次賽事當然全力盡拚，尤其阿澤加倍積極，向來六點半後先至現身晨課操馬，今朝卻一反常態，踏正六點就出現試「安康萬里」，同時顯示對此駒重視程度。

可期而遇輝哥落隧道

今朝輝哥課後落隧道接「可期而遇」。
今朝輝哥課後落隧道接「可期而遇」。

剛戰練馬王熱門係蔡約翰同希斯，結果卻由姚本輝以黑馬身份勝出，亦盡顯輝哥練馬功力，今次姚廄出馬六匹不乏爭勝分子，表表者有「可期而遇」，講今季賽績並非突出，不過落在弱組已夠贏有餘，最重要今朝出跳搶走起勁，而輝哥課後落隧道接馬更鏡頭矚目。

方仔親為一對馬拍片

今朝方嘉柏留守欄邊睇實一對五班馬「飛雲」同「朗日雪峰」走勢，更用手機拍低出跳過程。
今朝方嘉柏留守欄邊睇實一對五班馬「飛雲」同「朗日雪峰」走勢，更用手機拍低出跳過程。

谷草是方嘉柏主場，今季已取得十W，排在練馬師榜第一位，今戰能否再添進帳要跑過至知，不過一對五班馬「飛雲」同「朗日雪峰」今朝齊齊拍跳，就見到方嘉柏緊張到痹，出跳時留守欄邊睇實走勢，同時更用手機拍低出跳過程，仲要不久後即睇番影片急住回顧。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
8小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
16小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
12小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
16小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
12小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
9小時前