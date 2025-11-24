晨光追擊│「康昌之星」勁度十足

周一出跳馬一向甚多，包括多匹參戰分子，當中不乏勇馬，現將操練報導過程如下。

「可期而遇」戴眼罩由助手跳兩段，前邊有馬特別肯走，有火有力，要彈係較遲轉腳。「決一劍」戴眼罩由霍宏聲拍「明月清風」跳兩段，拍住走展現鬥心，神生力足有活力，具備爭勝水準。

「電玩精英」戴眼罩由田泰安跳兩段，起步時頗扭計，走順了無問題，神態尚可。「超勁火力」戴眼罩由助手跳兩段，有番墜手感好現象，神色亦無咁淡，有起色。

「乘數表」戴頭罩由周俊樂跳兩段，唔急唔搶情緒轉好，馬身收壯，進度相當不俗。「康昌之星」戴頭罩由霍宏聲跳三段，洒開大步衝刺，勁度十足有火有力，朝氣勃勃甚有好感。

「天星」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，威風凜凜充滿霸氣，予人一見傾心之感，比起上仗更銳利。「安康萬里」戴頭罩由何澤堯跳兩段，清風送爽完成，身喼得靚毛色悅目，佳態保持有餘。

「有財有勢」戴頭罩由助手跳兩段，健步如飛走勢爽勁，身壯肌肉起展，正值勇境。「禾道威」戴頭罩由助手跳一段，韁口轉好再無人馬角力，馬身脹卜卜，毛色充滿光澤。

中國心爭勝水準

「中國心」戴頭罩由助手跳一段，好墜手火氣好，翻步急勁有力，進度轉好，具備爭勝水準。「怡昌精神」麥道朗草地跳兩段，按住順走姿態輕鬆，毛色金光閃閃，身壯唔瘦，依然勇銳。

「客家之光」布文草地跳兩段，愈走愈起勁，角逐興趣甚濃，火旺神生持續態勇，氣勢旺盛。「香港神駒」潘明輝草地跳兩段，走至中段加快步伐，反應可以，細馬身紮實。

「有鴻利」助手拍「包裝明將」彈草閘，「有鴻利」墜手生猛番，老馬有火好現象，而且唔重身。

兆文