理大首辦科技成果轉化大會暨技術創新研究院首屆年度交流會 15所內地研究院及研究中心齊聚晉江

為深化產學研融合、推動科研成果轉化，香港理工大學聯同福建省人民政府港澳事務辦公室，於福建省晉江市舉辦一連兩天的「香港理工大學科技成果轉化大會暨技術創新研究院首屆年度交流會（2025）」。活動昨日(14日)圓滿結束，共匯聚逾3,500名來自政府、學界、創科產業界、投資界及公眾人士參與，透過大會、圓桌論壇、成果展覽及項目路演等多元形式，展示理大頂尖的科研成果，搭建科研與產業對接橋樑，助力國家創新驅動發展戰略。

活動於晉江國際會展中心舉行，由理大校董會主席林大輝、福建省副省長林瑞良、福建省科技廳廳長李志忠、理大校長滕錦光、理大常務及學務副校長黃永德、福建省港澳辦主任黎林、泉州市副市長雷連鳴、晉江市人民政府市長王明元、理大高級副校長（研究及創新）趙汝恒及理大副校長（教學）曹建農共同主持活動啟動儀式。

科技成果轉化大會將成年度活動

滕錦光致辭時表示，理大科技成果轉化大會將成為一年一度的重要活動，首次大會在晉江舉辦，也彰顯晉江在理大創新創業生態中的重要角色。「我們將共同見證一批理大科研成果從『實驗室』走向『生產線』、從『論文』轉化為『產品』，以務實合作推動構建更高水準的創新生態，實現更深層次的協同發展。」

理大現時在內地不同城市建立了12所技術創新研究院，並在深圳設立兩所研究院及一所前沿技術創新中心；啟動了9個創業中心，為科研成果轉化與創業人才培養提供支撐。滕錦光表示，每所研究院均聚焦若干特定領域，精準對接當地產業與社會發展需求，以推動理大科研成果落地轉化與應用。

在活動上，理大與安踏集團正式簽約。理大晉江技術創新研究院亦分別與盼盼集團、泉州師範學院、凱達集團、晉江新絲路康養產業有限公司及晉江護理學會達成合作；與晉江產業投資集團及安萊光電科技有限公司完成簽約，加強科技創新合作及產業深度融合。

另外，大會特邀多位重量級嘉賓分享真知灼見，包括由滕錦光聚焦理大知識轉移及科技創業方面的成果、深圳市海柔創新科技有限公司聯合創始人房冰暢談智造協同、中科創星科技投資有限公司創始合伙人米磊探討投資未來產業，而中銀集團投資有限公司副執行總裁王軍則分享科創投資的實踐。

多位重量級嘉賓分享真知灼見

隨後兩場的圓桌論壇-「人才與科研」及「孵化與落地」，由多位理大的教授及業內人士共同參與探討，圍繞主題交流分享；活動同場設有科技成果展覽，特設智能製造與材料、生物醫藥與醫療器械、信息與人工智能、智慧城市與交通，及綠色低碳與能源五大主題展區。展區總計有逾140個展位，展示來自理大、15所內地研究院及研究中心、初創、未來挑戰賽獲獎團隊及校友等，近250項卓越科研成果，吸引業界代表現場對接。

此外，展覽並設理大研究生及本科生招生宣講，其中理大科技創業碩士課程總監、眼科視光學院科研眼科講座教授何明光重點介紹新開辦的科技創業碩士課程。該課程旨在培育新一代科技創業者，學生將主要在理大主校園學習，並赴任何一所內地技術創新研究院實踐創業項目，助力學生把創新構思與尖端科研成果轉化為成功的初創企業。

