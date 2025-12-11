理大成立AI高等研究院 與內地及海外機構建聯合實驗室 冀助港成創新樞紐

香港理工大學昨日舉行「理大人工智能高等研究院」（PAAI）成立儀式，由創新科技及工業局局長孫東及理大校長滕錦光主持。新成立的研究院結合校內計算機科學、數學及數據科學等方面，冀加強國際合作，協助將香港建設成AI創新樞紐。理大高級副校長（研究及創新）趙汝恒表示，「我們（研究院）已經跟內地，包括深圳大學的醫院，同時與日本、加拿大以及歐洲地區的研究所建立了聯合實驗室。」

共建聯合實驗室

滕錦光於致辭時表示，「理大人工智能高等研究院將為醫療健康、金融以至教育等不同重點領域，提供可持續、高效且具影響力的解決方案，並善用香港的國際化科研環境及其政產學研網絡，構建人才培養生態系統，推動未來創新。」

理大人工智能高等研究院院長楊強指出，目前研究院已經跟內地不同機構合作，包括深圳大學的醫院等，在國際上也跟日本、加拿大以及歐洲等地的研究所合作並建立聯合實驗室，推動AI技術的發展及AI在醫療健康領域的應用。

趙汝恒補充，「（團隊）過去兩年在內地10多個城市建立了一系列的技術創新研究院，例如惠州大亞灣技術創新研究院。」他希望陸續將PAAI的技術，通過10多個有規模的技術創新研究院，有組織地展開技術轉化的工作，同時幫助當地的產業升級，而香港可以作為橋樑，將內地以及海外連結起來。

建共享AI生態系統

理大指PAAI致力建設開放與共享的AI生態系統，以降低技術使用門檻。PAAI執行院長楊紅霞表示，「無論是學習型人工智能，還是協作式生成人工智能，我們都在打造基礎設施，讓各行各業能以最低成本運用AI技術。」她表示，傳統AI訓練面臨算力門檻高、數據私穩等問題，她進一步解釋，Co-GenAI通過整合數百個行業專用模型的優勢，可降低對集中式算力的依賴，以構建更貼近實際場景的高質量基礎模型，目前PAAI正與多家醫療機構合作推進「癌症GenAI」項目落地；同時探索AI在傳染病防控、機械人系統及金融等領域的應用潛力。

迎接AI未來挑戰方面，對於聯邦學習是否有助於實現AI去中心化，楊強表示，聯邦遷移學習的核心在於各個機構（如醫院、銀行）的數據皆具局限性，PAAI可聯合多方機構資源，共建聯合的模型，既能促進知識交流與模型效能，也能保護用戶隱私、確保透明度與合規監管。

記者 佘丹薇

延伸閱讀：

理大新成立兩科研平台 針對極端氣候研究 開發颱風風險實時預警系統

理大推「教育4.0」 新任副校長曹建農：2026/27學年推AI必修科