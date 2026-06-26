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蘋果加價震散手機相關股 舜宇光學急挫13% 小米跌近4%

股市
更新時間：10:58 2026-06-26 HKT
發佈時間：10:58 2026-06-26 HKT

蘋果宣布對旗下MacBook及iPad等產品加價，iPhone雖然暫未列入今次加價範圍，但蘋果在聲明中暗示其他產品將來亦可能加價。繼蘋果周四股價收跌6.12%，今早港股的「蘋果概念股」及手機相關股亦急挫。舜宇光學（2382）最新跌近13%；高偉電子（1415）跌一成；小米（1810）跌3.7%。

鴻騰精密（6088）跌逾9%，通達集團（698）跌逾7%，富智康集團（2038）跌近6%、瑞聲科技（2018）跌逾7%、丘鈦科技（1478）跌逾6.6%；比亞迪電子（285）跌3.7%。

蘋果及微軟周四同日宣布加價，蘋果上調Mac、iPad及多款硬件產品售價，微軟亦宣布Xbox遊戲主機將於8月1日起全球加價，兩家公司給出的理由均指向記憶體及儲存元件價格急升。

蘋果今次調價覆蓋MacBook、iPad、HomePod、Apple TV及Vision Pro等產品線。當中MacBook Air起售價由1,099美元升至1,299美元；16吋MacBook Pro則由2,499美元升至2,999美元，單次加價500美元；iPad Air由599美元升至749美元；入門版iPad亦由349美元升至449美元。

相關文章：Xbox全球加價最高150美元 微軟稱存儲記憶體成本飆2.5倍 料2027年秋再翻倍

 

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