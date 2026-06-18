Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日韓指數再「破頂」 港股午後挫540點 專家：恒指編制欠多元 錯失AI硬件超級周期

股市
更新時間：15:42 2026-06-18 HKT
發佈時間：15:42 2026-06-18 HKT

港股午後跌幅加劇，最新跌逾540點，低見23700點水平。另一邊廂，日股及韓股再「破頂」，日經指數及韓國綜合指數收市分別升1.65%及2.25%。對於港股今年來持續落後外圍股市，不少人歸咎於恒指換馬機制滯後，往往在股份大升後才被納入指數，故出現「染藍即潛水」的魔咒。相反，美股為爭奪SpaceX、Anthropic等超級科企巨頭，納斯達克、富時羅素及標普全球等指數公司已相繼調整納入規則，為新上市巨企快速入指數「開綠燈」。方德證券高級分析師莫灝楠接受《星島頭條》訪問時表示，恒指最大問題在於指數編制模式不夠多元，缺乏足夠硬科技股份，難以受惠於AI硬件建設超級周期。

在美國聯儲局主席沃什「放鷹」下，恒指今日持續弱勢，午後跌幅曾超過540點。ATM拖累大市向下，美團（3690）跌4%，阿里（9988）及騰訊（700）分別跌3%及2%。不過，科指新貴的AI股智譜（2513）及MINIMAX（100）分別大升逾18%及6%。

恒指落後外圍股市，恒指公司揀選成分股的時機常被市場質疑，認為恒指往往在股份概念最熱、市值短暫達標時才納入成分股，變相令資金高位接貨。

美股指數為SpaceX開綠燈

另一邊廂的美國，為爭奪超級科技企業，多間美股指數公司已率先行動。納斯達克早前修改相關規定，為SpaceX、Anthropic等新上市巨企納入納斯達克100指數開綠燈。若SpaceX獲納入相關指數，追蹤指數的被動基金將被迫買入其流通股份。

此外，富時羅素亦宣布新設「快速納入規則」，令SpaceX合資格獲納入羅素美國股票指數及富時全球股票指數系列。標普全球則表示，將修改標普全市場指數及道瓊斯美國全市場指數的納入規則，為SpaceX躋身相關指數鋪路。

相關文章：標普拒改快速納入規則 SpaceX短期難躋身標指 去年勁蝕49億成絆腳石

港股缺AI硬件龍頭跟升

莫灝楠表示，恒指最大問題在於指數編制模式不及美國或其他市場多元化。他指出，美股有費城半導體指數等清晰科技硬件指數，但香港上市公司深度不足，難以用硬件公司編制出具代表性的科技指數。

他認為，這方面仍要靠國家繼續推動更多硬件公司來港上市。相比之下，A股並沒有同樣問題，無論上證、深證、創業板或科創板，都有大量硬科技及硬件公司，今次可完全受惠於AI硬件建設的超級周期。

藍籌魔咒拖累市場信心

事實上，近年市場屢見新貴「染藍即潛水」，令投資者質疑恒指機制是否容易在股份概念最熱、市值短暫達標時才納入成分股，變相令資金高位接貨。

百家塔政策研究所創辦人徐家健早前接受《星島頭條》訪問時曾指出，單靠市值門檻容易吸納缺乏基本面支撐的股份，建議恒指公司延長市值觀察期，並加入市盈率及實際業務營運狀況等基本面指標。

相關文章：恒指大落後外圍兼現藍籌魔咒 換馬機制捱轟 專家：市值門檻易逼「接火棒」

恒指或下試22000點

對於恒指今日跌穿24000點，莫灝楠認為，支持位可能要到約22000點才會較明顯，因此會以每1000點作一個下望區間。他指出，大型科技股如阿里、騰訊、美團及小米走勢太差，而這幾隻股份合共佔恒指約20%，對大市拖累明顯。

他續指，港股原本可依靠高息股支撐，包括內銀、內險及部分消費股，但相關股份近期亦「不爭氣」。即使估值便宜或昂貴，息率吸引力皆已回落，值博率不如以往，再進一步推升亦有難度。

莫灝楠認為，過去一兩年港股牛市，很大程度是靠高息股增加派息及回購支撐，屬於「政策牛市」。但當這一波政策紅利結束後，下一步難題是如何托起科技股，令恒指重新轉強。

扭轉弱勢要等政策觸發

他表示，恒指要扭轉弱勢，需要等待新的政策觸發點，例如內地是否會在「內卷」結束後令企業業績改善，或推出增加險資、社保資金入市等措施。他認為，後續要觀察內地監管部門會否有新的利好政策推出。

稱暫非撈底時機

被問到現階段是否撈底機會，莫灝楠直言「肯定不是」，並仍然認為投資者應該「珍惜生命，遠離港股」。他解釋，除非是炒作硬件股，或與硬件相關的半新股，否則港股市場大部分股份現時都不是理想買入時機。

他認為，港股八至九成股份目前吸引力有限，真正表現較好的股份只有少數。若要提前部署，他較留意ASMPT（522）及聯想（992）等與硬件相關股份；相反，對中芯國際（981）及華虹半導體（1347）興趣不大。

他又建議，若投資者真的想投資中國市場，不妨多留意A股，因A股硬科技股份的走勢及技術含量，相對港股更具優勢。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
暴雨‧持續更新｜天文台第三度改發黃色暴雨警告信號
社會
22分鐘前
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
影視圈
2026-06-17 15:05 HKT
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
生活百科
5小時前
90後情侶4度抽籤終圓上車夢 508萬購西沙兩房 靠軟裝建安樂窩「買樓唔係越大越好」
90後情侶4度抽籤終圓上車夢 508萬購西沙兩房 靠軟裝建安樂窩「買樓唔係越大越好」
樓市動向
10小時前
女子被迫棄車逃生。fb：社區天氣觀測計劃
屯門亦園路洪水湧入車 女司機棄車逃生
突發
2小時前
教育局宣布下午校學生停課。資料圖片
黑雨‧持續更新｜公共服務最新消息 醫管局：家庭醫學診所、專科門診診所、專職醫療診所及其他日間服務將會暫停
社會
14分鐘前
04:01
星島申訴王｜全港最平$16雙拼燒味飯 老闆不減料：只求夥計有糧出
申訴熱話
7小時前
李嘉欣與湯鎮業前妻躋身頂級名媛圈子 閃爆李國寶新抱生日會 上流貴婦圈位位身份顯赫
李嘉欣與湯鎮業前妻躋身頂級名媛圈子 閃爆李國寶新抱生日會 上流貴婦圈位位身份顯赫
影視圈
7小時前
01:07
青沙公路奪命車禍│消防員上周救人弄傷腳 補渡蜜月返港與妻遇意外慘死 舅父：個天好似叫佢唔好去
突發
2026-06-17 13:26 HKT
落雨點樣避免變落湯雞？ 醒目網民教路用「防雨神器」睇天氣 激讚天文台雷達圖：準到不得了｜Juicy叮
黑雨｜落雨點樣避免變落湯雞？ 醒目網民教路用「防雨神器」睇天氣 激讚天文台雷達圖：準到不得了｜Juicy叮
時事熱話
53分鐘前