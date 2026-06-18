日韓再「破頂」港股獨憔悴 恒指再穿24000點 專家拆解恒指劣勢 「錯失AI超級周期」

港股午後跌幅加劇，一度跌逾560點，低見23749點；收市則下跌387點或1.59%，報23924點。另一邊廂，日股及韓股再「破頂」，日經指數及韓國綜合指數收市分別升1.65%及2.25%。對於港股今年來持續落後外圍股市，不少人歸咎於恒指換馬機制滯後，往往在股份大升後才被納入指數，故出現「染藍即潛水」的魔咒。相反，美股為爭奪SpaceX、Anthropic等超級科企巨頭，納斯達克、富時羅素及標普全球等指數公司已相繼調整納入規則，為新上市巨企快速入指數「開綠燈」。方德證券高級分析師莫灝楠接受《星島頭條》訪問時表示，恒指最大問題在於指數編制模式不夠多元，缺乏足夠硬科技股份，難以受惠於AI硬件建設超級周期。

在美國聯儲局主席沃什「放鷹」下，恒指今日持續弱勢，ATM拖累大市向下，美團（3690）跌3.49%，阿里（9988）及騰訊（700）分別跌1.87%%及1.16%。不過，科指新貴的AI股智譜（2513）及MINIMAX（100）分別大升逾26%及12.3%。

恒指落後外圍股市，恒指公司揀選成分股的時機常被市場質疑，認為恒指往往在股份概念最熱、市值短暫達標時才納入成分股，變相令資金高位接貨。

美股指數為SpaceX開綠燈

另一邊廂的美國，為爭奪超級科技企業，多間美股指數公司已率先行動。納斯達克早前修改相關規定，為SpaceX、Anthropic等新上市巨企納入納斯達克100指數開綠燈。若SpaceX獲納入相關指數，追蹤指數的被動基金將被迫買入其流通股份。

此外，富時羅素亦宣布新設「快速納入規則」，令SpaceX合資格獲納入羅素美國股票指數及富時全球股票指數系列。標普全球則表示，將修改標普全市場指數及道瓊斯美國全市場指數的納入規則，為SpaceX躋身相關指數鋪路。

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港股缺AI硬件龍頭跟升

莫灝楠表示，恒指最大問題在於指數編制模式不及美國或其他市場多元化。他指出，美股有費城半導體指數等清晰科技硬件指數，但香港上市公司深度不足，難以用硬件公司編制出具代表性的科技指數。

他認為，這方面仍要靠國家繼續推動更多硬件公司來港上市。相比之下，A股並沒有同樣問題，無論上證、深證、創業板或科創板，都有大量硬科技及硬件公司，今次可完全受惠於AI硬件建設的超級周期。

藍籌魔咒拖累市場信心

事實上，近年市場屢見新貴「染藍即潛水」，令投資者質疑恒指機制是否容易在股份概念最熱、市值短暫達標時才納入成分股，變相令資金高位接貨。

百家塔政策研究所創辦人徐家健早前接受《星島頭條》訪問時曾指出，單靠市值門檻容易吸納缺乏基本面支撐的股份，建議恒指公司延長市值觀察期，並加入市盈率及實際業務營運狀況等基本面指標。

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恒指或下試22000點

對於恒指今日跌穿24000點，莫灝楠認為，支持位可能要到約22000點才會較明顯，因此會以每1000點作一個下望區間。他指出，大型科技股如阿里、騰訊、美團及小米走勢太差，而這幾隻股份合共佔恒指約20%，對大市拖累明顯。

他續指，港股原本可依靠高息股支撐，包括內銀、內險及部分消費股，但相關股份近期亦「不爭氣」。即使估值便宜或昂貴，息率吸引力皆已回落，值博率不如以往，再進一步推升亦有難度。

莫灝楠認為，過去一兩年港股牛市，很大程度是靠高息股增加派息及回購支撐，屬於「政策牛市」。但當這一波政策紅利結束後，下一步難題是如何托起科技股，令恒指重新轉強。

扭轉弱勢要等政策觸發

他表示，恒指要扭轉弱勢，需要等待新的政策觸發點，例如內地是否會在「內卷」結束後令企業業績改善，或推出增加險資、社保資金入市等措施。他認為，後續要觀察內地監管部門會否有新的利好政策推出。

稱暫非撈底時機

被問到現階段是否撈底機會，莫灝楠直言「肯定不是」，並仍然認為投資者應該「珍惜生命，遠離港股」。他解釋，除非是炒作硬件股，或與硬件相關的半新股，否則港股市場大部分股份現時都不是理想買入時機。

他認為，港股八至九成股份目前吸引力有限，真正表現較好的股份只有少數。若要提前部署，他較留意ASMPT（522）及聯想（992）等與硬件相關股份；相反，對中芯國際（981）及華虹半導體（1347）興趣不大。

他又建議，若投資者真的想投資中國市場，不妨多留意A股，因A股硬科技股份的走勢及技術含量，相對港股更具優勢。