6隻新股同日招股 包括AI技術及PCB概念股等 一手入場費最多逾1.2萬

再有6隻新股今日起至下周二（23日）招股，其中包括電子設備高精密智能製造平台領益智造（1688）、企業級人工智能技術與服務提供商中科聞歌（1956）、PCB直接成像設備供應商芯碁微裝（9630）、黃金開採公司Merdeka Gold（6228）、智能停車空間運營商科拓股份（2272）及模擬集成電路商聖邦股份（3661），預期將於6月26日正式掛牌。

領益智造較A股折讓44%

已有A股上市的領益智造擬發行8.12億H股，一成香港公開發售，最高招股價10.18元，集資最多82.7億元，每手660股，入場費6,786.56元，國泰君安國際為獨家保薦人。領益智造A股（002600）昨日收報15.69元人民幣，折合約18.19港元，即H股較最高招股價折讓約44%。

該股引入廣發基金、Kaide Global Investme、Qube、Ti-Capital Funds、惠理）、宏興國際、MSIP、香港景林、3W Fund、Deliante、舜宇資本、榮耀、Jain Globa、Seven Grand、泰康人壽、大成國際、光大理財、GRANITE ASIA及Verition為基石投資者，投資金額合共約4.07億美元。

中科聞歌最多可回撥至20%

中科聞歌擬發行1,483.46萬H股，5%於香港作公開發售，最多可回撥至20%，招股價60.7元，集資約9億元，每手200股，入場費12,262.44元，中金公司為獨家保薦人。

該股引入China Orient Enhanced Income Fund、嘉實國際資產管理、前海國際基金管理、國惠（香港）控股、華泰資本投資及民銀國際投資（香港）為基石投資者，投資總額合共3,100萬美元。

芯碁微裝引入高瓴等基投

芯碁微裝擬發行1,283.87萬股H股，一成香港公開發售，招股價240.09元至252.73元，集資最多32.4億元，每手50股，入場費12,763.94元，中金公司為獨家保薦人。

該股引入合肥市國資委的合肥建匯、芯耀投資、晶合集成香港、JPMAMAPL、勝宏科技香港、CPE CHESTNUT、Lion Global、CICC FT （與景林場外掉期有關）、高瓴資本（HHLR）、Huadeng Victorious、Montage HK、永聯投資、Monterey Park、博時國際、匯添富（香港）、富國香港及富國基金、廣發基金、海燿實業及陽光電源香港為基石投資者，認購金額合共逾2億美元。

Merdeka Gold已在印尼上市

已在印尼上市的Merdeka Gold發行HDR在港第二上市，擬發行8,966.86萬股銷售預託證券，一成香港公開發售，招股價最高26.6元，集資最多23.9億元，每手100股，入場費2,686.82元，瑞銀、中信証券為聯席保薦人。

該股引入平安資產管理、萬國、嘉能可、摩科瑞、托克集團、開元礦業、廣發基金、中偉股份、Orix、Wind Sabre、DAMSIMF為基石投資者，購買金額合共約11.91億港元。

科拓股份集資4億 未引入基投

科拓股份擬發售1,011.23萬股，一成香港公開發售，招股價39.55元，集資約4億元，每手60股，入場費2,396.92元，中金公司及民銀資本為聯席保薦人。此外，該股未有引入基石投資者。

聖邦股份較A股折讓42%

已在深交所創業板上市的聖邦股份，擬發售5,400.12萬股H股，一成香港公開發售，招股價最高85.2元，集資最多約46億元，每手100股，入場費8,605.92元，中金公司及華泰國際為聯席保薦人。聖邦股份A股昨日收報127.5元人民幣，折合約147.8元，即H股較最高招股價折讓約42%。

該股引入新加坡GIC、JPMAMAPL、CPE Ginkgo、Da Cheng International、大家人壽、DAMSIMF、First Sentier Investors、廣發基金、Golden Continent、嘉實國際資產管理、高瓴旗下HHLRA、Huadeng Technology、新加坡華勤、Sungrow Power、工銀理財、iSoftStone HK、LMR Master Fund、Millennium Capital、Ninety One Asia、Ocean Fine Industrial、中郵理財、Taikang Life、Value Partners，認購金額合共約2.93億美元。