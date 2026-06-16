「網紅股神」Serenity稱AMD急搶CW激光供應 兩隻美股料受惠

有「網紅股神」之稱的X平台投資者Serenity發文引述TrendForce消息稱，AMD正急於尋求CW激光供應，並洽談大規模採購訂單，以確保其生產能力不會受英偉達（Nvidia）產能布局所掣肘，因此Applied Optoelectronics（AAOI）及Sivers Semiconductors（SIVE）等獨立供應商或受惠。此外，Serenity亦披露自己持有AAOI及SIVE股份。

Serenity在帖文中提到，Lumentum（LITE）及Coherent（COHR）相關產能據稱已被預訂至2028年，當中Lumentum現有EML合約、CW產能尤其緊張。他又指，MACOM（MTSI）及住友、古河等日本大型廠商或仍有部分可用產能。

AI數據中心推高光通訊需求

TrendForce資料顯示，AI數據中心擴張帶動高速光通訊需求增加，EML及CW-DFB激光二極管等關鍵零部件供應成為市場焦點。該機構預計，相關產品合計月產能於2026年將增至約5,070萬顆，較之前明顯增加。

TrendForce早前亦指出，光收發模組產能擴張仍面對多項瓶頸，包括EML及CW-LD等關鍵光電晶片供應偏緊，以及高精度製造工序限制產能提升。隨着AI數據中心對高速傳輸及低功耗連接需求增加，市場對上游激光器、外延晶片及磷化銦基板等零部件關注升溫。

英偉達已鎖定部分產能

英偉達今年3月分別宣布與Lumentum及Coherent達成多年期戰略合作。根據英偉達官方公告，相關合作包括多十億美元採購承諾，以及先進激光和光網絡產品的未來產能權益；英偉達亦分別向Lumentum及Coherent投資20億美元，以支援研發、未來產能及營運。

Serenity表示，去年已預期超大規模雲端服務商應更積極向上游鎖定產能，包括激光器、外延晶片及磷化銦基板等層面，以避免在供應鏈上受制於英偉達。