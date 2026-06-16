本地個股槓桿及反向ETF勢面世 初期料集中藍籌股 業界籲勿視長線投資工具

鑑於個股槓桿及反向產品過去一年備受市場歡迎，香港證監會早前修訂相關規定，將容許的掛鈎範圍擴展至香港上市個股，並加強投資者保障措施。換言之，發行商日後可以推出追蹤香港股票的槓桿及反向產品。市場人士預期，初期產品大概率集中於大型藍籌股，認為此舉是香港產品創新的重要一步，但提醒投資者不應將此類產品簡單視為長線投資工具。

市場對相關產品需求旺盛

證監會數據顯示，自去年3月推出以海外上市股票為標的之同類產品以來，其管理資產及日均成交額已分別急增逾302倍及136倍，達到1,060億元及93億元。港交所數據亦指出，本港現時有約40隻槓桿及反向產品，今年首5個月平均每日成交金額為63億元，較去年同期的45億元上升40%，可見市場對這類產品的需求相當旺盛。

熟悉資本市場的澳洲會計師公會大中華區副會長梁祐庭回覆本報查詢時表示，證監會是次修訂對香港市場正面，將高流通量、超高市值的本地個股納入個股槓桿及反向產品範圍，有助在現貨股票與衍生工具之間，補上一類標準化、透明度高、可在交易所買賣的短線交易及風險管理工具。

他預期，修訂將吸引具備ETF及槓桿反向產品經驗的發行商研究推出相關產品，初期大概率聚焦於市場認知度高、成交活躍、對沖條件成熟的大型藍籌，例如大型科技股、金融股或其他超高市值股份；總括而言，這是香港產品創新的一步，能豐富投資者交易及風險管理工具。

香港股票分析師協會副主席曾永堅亦指出，根據證監會最新通函，排除在內地和香港雙重上市公司以及在任何內地交易所上市股票後，首批可發行相關產品之標的，預計將集中於本地藍籌股和合資格紅籌股，即投資者較熟悉的香港大型本地企業，以及部分中資背景企業，例如騰訊（700）等。

或增加正股短線成交和波動

至於新規定對市場流動性影響，梁祐庭分析指，料初期主要反映在產品本身的成交、莊家活動及相關對沖需求上，尤其是當標的股份出現業績、重大消息或市況急速波動時，相關槓桿及反向產品的對沖及每日再平衡需求，有機會增加正股的短線成交和日內波動。不過，由於正股走勢最終仍取決於公司基本面、宏觀流動性、行業前景及資金配置，相關產品對正股中長期價格的影響或相對有限。

根據投委會資料，槓桿及反向產品並非適合所有投資者，其適合對象主要是經驗豐富、經常買賣、充分理解產品性質及相關風險，並能每日密切監察產品表現的投資者。

價格偏離料低於跨市場產品

以近期市場波動為例，上周亞洲主要股市經歷「黑色星期一」及隔日大幅反彈，本港資產規模最大的個股槓桿及反向產品南方兩倍做多海力士（7709）便出現了價格偏差現象。該產品的標的正股於周一及周二分別下跌7.7%和上漲15.9%，但產品價格僅跌7.8%及升15.4%，實際表現與理論價格不符。

曾永堅解釋，槓桿及反向產品出現價格偏差，主要原因是跨市場傳導滯後，如正股在海外市場交易而產品在本地發行，兩地交易時間、套利效率不同，導致價格難以即時同步；以及產品自身結構特性亦會影響對正股變動的即時響應能力。他強調，若產品標的為本地藍籌股，由於正股與產品同屬一個市場，價格偏離程度可能將明顯低於跨市場產品。

另有分析指，ETF通常依賴做市商維持價格與底層持倉一致，惟在收盤競價階段，此保護機制可能減弱，大手買賣或導致ETF價格急劇攀升或大跌。

曾永堅建議，散戶部署此類較高風險產品時，應實際評估自身財務實力與風險承受能力，留意產品流動性，並深入理解目標正股的基本面，做足功課。梁祐庭則建議，投資者在首次交易前，應清楚確認理解每日重設、槓桿放大虧損、以及在震盪市況產品回報可能偏離正股走勢等特點。