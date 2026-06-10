太古發換股債籌47億 用國泰股份交換 變相最多減持5.9%

太古（019）公布，發行47億元一年期可換股債券，將以旗下國泰（293）股份交換，倘若悉數行使，太古將減持5.9%國泰持股。太古表示，發債後仍保留於國泰的重大長期戰略性持股，對國泰航空保持信心及堅定承諾，並且無意就國泰的管治及管理安排，作出任何重大改變建議。

太古：對國泰保持信心及堅定承諾

發債條款顯示，可換股債券屬零息債券，年期一年，投資者可在債券發行後41日起行使權益，以每股作價13.18元換取國泰股份，較國泰收市價12.81元，存溢價2.9%。太古指，集資所得款項淨額用作一般營運資金用途。

太古持國泰45.1%

目前太古持有國泰45.1%股份，倘若可換股債悉數行使，太古獎變相減持5.9%，持股將降至39.2%，仍為最大單一股東。

太古表示，透過債券發行籌集資金對其具有裨益，將可增加其營運資金、進一步強化資產負債表及提高其財務靈活性，使該集團可憑藉其穩健的信貸狀況，按具吸引力的條款取得資金，同時保留於國泰航空的重大長期戰略性持股。

今年曾售2.5%股份 抵銷國泰回購影響

今年3月太古曾出售國泰2.52%股權，套現約18億元，主要由於國泰今年回購另一名主要股東卡塔爾航空的股份後，太古對國泰的持股比例被動提升至47.64%，當時出售後持股回落至45.12%水平。

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