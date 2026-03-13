太古減持國泰2.5%股權套現18億 降回卡塔爾航空離場前水平

太古（019）公布，與配售代理訂立配售協議，減持1.53億股國泰航空股份，相當於2.52%，太古藉此套現約18億元。太古股價一度急升6.7%，報88.3元。國泰股價一度跌4.7%，報12.38元。

太古持股降至45% 對國泰保持信心

太古的持股將由47.64%降至45.12%。太古指出，是次配售事項，將使其於國泰的持股回復至國泰回購卡塔爾航空股份完成前的歷史水平，對國泰保持信心及堅定承諾。

配售作價折讓一成

有關配售作價每股11.74元，較國泰前一日收市價折讓9.6%。

太古指，擬將所得款項淨額17.89億元用作一般營運資金用途，並預期入帳約3.65億元收益。太古認為，透過減持將可增加其營運資金、進一步強化其資產負債表及提高其財務靈活性。

卡航悉售9.9%股份 太古國航持股比例增

早前卡塔爾航空悉售國泰9.9%股份，國泰動用內部資金全部回購，並將其轉至庫存股。有關舉動令兩大股東太古及中國國航（753）持股比例被動提升，太古持股由43.09%增至47.64%。

國航率先減持套13億 降回持股比例

至於國航已於1月率先減持1.6%國泰股份，套現13.2億元，令其持股比例維持至30%以下。國航當時亦指，仍為國泰的重要戰略股東，持續看好國泰的發展前景，對國泰的支持不變。