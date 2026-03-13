Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

太古減持國泰2.5%股權套現18億 降回卡塔爾航空離場前水平

股市
更新時間：11:18 2026-03-13 HKT
發佈時間：11:18 2026-03-13 HKT

太古（019）公布，與配售代理訂立配售協議，減持1.53億股國泰航空股份，相當於2.52%，太古藉此套現約18億元。太古股價一度急升6.7%，報88.3元。國泰股價一度跌4.7%，報12.38元。

太古持股降至45% 對國泰保持信心

太古的持股將由47.64%降至45.12%。太古指出，是次配售事項，將使其於國泰的持股回復至國泰回購卡塔爾航空股份完成前的歷史水平，對國泰保持信心及堅定承諾。

配售作價折讓一成

有關配售作價每股11.74元，較國泰前一日收市價折讓9.6%。

太古指，擬將所得款項淨額17.89億元用作一般營運資金用途，並預期入帳約3.65億元收益。太古認為，透過減持將可增加其營運資金、進一步強化其資產負債表及提高其財務靈活性。

卡航悉售9.9%股份 太古國航持股比例增

早前卡塔爾航空悉售國泰9.9%股份，國泰動用內部資金全部回購，並將其轉至庫存股。有關舉動令兩大股東太古及中國國航（753）持股比例被動提升，太古持股由43.09%增至47.64%。

國航率先減持套13億 降回持股比例

至於國航已於1月率先減持1.6%國泰股份，套現13.2億元，令其持股比例維持至30%以下。國航當時亦指，仍為國泰的重要戰略股東，持續看好國泰的發展前景，對國泰的支持不變。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-12 11:22 HKT
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
生活百科
16小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
311十五周年｜專家警告北海道恐爆9級地震 海嘯可達20米致10萬人死
311十五周年｜專家警告北海道恐爆9級地震 海嘯可達20米致10萬人死
即時國際
44分鐘前
伊朗局勢｜伊朗最高領袖穆傑塔巴發表首份聲明 區內所有美軍基地應關閉否則將受襲擊｜持續更新
01:25
伊朗局勢｜穆傑塔巴：區內所有美軍基地應關閉否則將受襲擊 官媒指哈梅內伊妻子仍生還｜持續更新
即時國際
3小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
2026-03-12 08:00 HKT
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」
40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」
海外置業
20小時前