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韓股三連跌後 單日勁彈8.2% 分析稱三星和SK海力士估值仍極具吸引力

股市
更新時間：15:37 2026-06-09 HKT
發佈時間：15:37 2026-06-09 HKT


韓國綜合指數（KOSPI）連跌3日後反彈，單日急升612點或8.2%，收報8096點；其中市場焦點股三星電子（韓：005930）股價收市升9%，SK海力士（韓：000660）股價更升近16%。據外媒引述首爾Billionfold資產管理公司行政總裁An Hyungjin表示，記憶體晶片製造商三星和SK海力士是全球最受關注的行業之一，估值仍然極具吸引力，並指許多人都在等待股價回調時買入。

韓股波動性飆升 頻頻觸發熔斷

隨着股價快速攀升，韓國股市的波動性也同步飆升。報道指出，本周一及周二期間，KOSPI指數與韓國創業板指數（KOSDAQ）均觸發了熔斷機制。同時，韓國股市的隱含波動率大幅飆升12點，有望創下2008年金融危機以來新高收市水平。

周二上漲由本土機構投資者領軍

有分析指出，槓桿ETF因需每日再平衡以維持目標槓桿比率，被認為是加劇市場波動的原因之一。三星證券分析師Lee Jongwook則表示，近期劇烈波動源於市場結構性變化，而非周期方向的轉變，建議投資者在拋售後維持現有倉位，甚至擇機加倉。

報道提到，韓股周二的上漲行情由韓國本土機構投資者領漲，而外國投資者繼續拋售KOSPI，韓國國內散戶也呈淨賣出。

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